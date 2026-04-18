Saldırılar sonrası TVYD'den ortak bildiri: Suçlu denetlenen televizyon değil denetimsiz dijital mecra

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve toplumda büyük üzüntü yaratan olayların ardından bir ortak bildiri yayımladı. Bildiride, yaşanan acı hadiselerin ardından televizyon kanallarının hedef gösterilmesine tepki gösterilirken, asıl denetimsiz alanın sosyal medya ve dijital oyun platformları olduğuna dikkat çekildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan olayların ardından bazı kesimlerin televizyon kanallarını hedef tahtasına oturtması tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili ortak bir bildiri yayımlayan Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD), "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar hepimizi derinden üzmüş ve sarsmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Olayların faturasının tek bir mecraya kesilmesinin yanlış olduğunu belirten dernek, "Böylesine ciddi ve çok boyutlu hadiselerin nedenlerini tek bir mecra ya da içerik türü üzerinden açıklamaya çalışmanın, meseleyi tüm yönleriyle değerlendirmeyi zorlaştırabileceği kanaatindeyiz." sözleriyle algı operasyonlarına karşı uyardı.

"DENETİMSİZ SOSYAL MEDYA ŞİDDET SAÇIYOR"
Çocukların korunmasının aile, eğitim ve dijital çevre dahil olmak üzere çok boyutlu bir yaklaşım gerektirdiğinin altını çizen TVYD, "Neredeyse hiçbir denetimin ve kuralın olmadığı sosyal medya ve zararlı içeriklere sahip oyun platformlarını işaret eden tüm bu bilgi ve bulgulara rağmen olayın hemen ardından suçlu ve hedef olarak televizyon kanallarının gösterilmesi yanlış bir bakış açısıdır." ifadelerini kullanarak asıl sorunun kaynağına işaret etti.

Dernek yönetimi, hedef şaşırtıldığını vurgulayarak, "Bu yanlış yönlendirme neticesinde her türlü şiddet, provokasyon ve dezenformasyonun kol gezdiği sosyal medya ve şiddeti özendiren dijital oyunların mercek altına alınması gerektiğini düşünmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

TVYD, bildiride şu ifadeleri kullandı:

TIK ALMA ÇABASI TOPLUMU ZEHİRLİYOR

Reklamların sosyal medya ve zararlı içeriğe sahip oyun platformlarına yönelmesi buralardaki şiddet içerikli paylaşımların artmasını sağlamaktadır. Çünkü daha fazla görüntülenme, izlenme ve tık alma çabası; şiddeti, dezenformasyonu ve toplumu rencide edici içerik üretimini beslemektedir. Söz konusu mecralar sınırları kesin olarak çizilmiş kurallara tabi olmadıkları ve yeterli denetlenemedikleri için zararlı içerikleri engellemek de kolay kolay mümkün olmamaktadır.

TÜRKİYE'NİN EN GÜVENİLİR MECRASI: TELEVİZYON

Unutulmamalıdır ki televizyon kanallarımız ülkemize yatırım ve istihdam sağlamaktadır. İstatistiklere göre Türkiye'deki en güvenilir mecra televizyondur.

Türkiye'ye değer katan ve denetlenen köklü televizyon kanalları yerine denetimsiz ve şeffaf olmayan sosyal medya ve zararlı içeriğe sahip dijital oyun platformları gibi mecralara yönlenilmesi bu tarz mecralardaki zararlı içerikleri daha da artıracaktır.

Televizyon yayıncıları olarak böylesine hassas konularda, genelleyici ve tek taraflı değerlendirmeler yerine, çok boyutlu ve sağduyulu bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Televizyon yayıncılığı, uzun yıllardır ülkemizde toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyet göstermekte; denetim mekanizmaları ve yayın ilkeleri doğrultusunda içerik üretmeye devam etmektedir. Bu çerçevede, tüm medya mecralarının ortak bir hassasiyetle hareket etmesi ve çocukların korunmasını önceleyen bir anlayışın güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve sağduyulu değerlendirmelerin öne çıkması adına bu görüşlerimizi saygıyla paylaşıyoruz.

