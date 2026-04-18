Saldırılar sonrası TVYD'den ortak bildiri: Suçlu denetlenen televizyon değil denetimsiz dijital mecra

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan olayların ardından bazı kesimlerin televizyon kanallarını hedef tahtasına oturtması tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili ortak bir bildiri yayımlayan Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD), "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar hepimizi derinden üzmüş ve sarsmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta saldırının meydana geldiği okul

Olayların faturasının tek bir mecraya kesilmesinin yanlış olduğunu belirten dernek, "Böylesine ciddi ve çok boyutlu hadiselerin nedenlerini tek bir mecra ya da içerik türü üzerinden açıklamaya çalışmanın, meseleyi tüm yönleriyle değerlendirmeyi zorlaştırabileceği kanaatindeyiz." sözleriyle algı operasyonlarına karşı uyardı.

"DENETİMSİZ SOSYAL MEDYA ŞİDDET SAÇIYOR"

Çocukların korunmasının aile, eğitim ve dijital çevre dahil olmak üzere çok boyutlu bir yaklaşım gerektirdiğinin altını çizen TVYD, "Neredeyse hiçbir denetimin ve kuralın olmadığı sosyal medya ve zararlı içeriklere sahip oyun platformlarını işaret eden tüm bu bilgi ve bulgulara rağmen olayın hemen ardından suçlu ve hedef olarak televizyon kanallarının gösterilmesi yanlış bir bakış açısıdır." ifadelerini kullanarak asıl sorunun kaynağına işaret etti.

Dernek yönetimi, hedef şaşırtıldığını vurgulayarak, "Bu yanlış yönlendirme neticesinde her türlü şiddet, provokasyon ve dezenformasyonun kol gezdiği sosyal medya ve şiddeti özendiren dijital oyunların mercek altına alınması gerektiğini düşünmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.