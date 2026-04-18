Uzmanlar uyardı: Dijital bağımlılık şiddeti körüklüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Son dönemde yaşanan okul saldırıları, çocukların dijital dünyada maruz kaldığı içeriklerin etkisini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, kontrolsüz internet kullanımı ve denetimsiz platformların çocukları şiddet sarmalına sürükleyebileceği uyarısında bulunurken, ebeveyn gözetiminin kritik rolüne dikkat çekiyor.

Son dönemde art arda yaşanan okul saldırıları, dijital platformların çocuklar üzerindeki etkisini yeniden tartışmaya açtı.

OKUL SALDIRILARI DİJİTAL ETKİYİ GÜNDEME TAŞIDI

Henüz 14-15 yaşlarındaki çocukların faili olduğu ve 9 kişinin hayatını kaybettiği olaylar, hem uzmanların hem de yetkililerin yakın takibine alındı.

DENETİMSİZ PLATFORMLAR RİSK OLUŞTURUYOR

Birçok internet tabanlı uygulama ve oyunda, yazılı içerikler yapay zekâ destekli sistemlerle denetlenirken, kural ihlali yapan kullanıcılar platformlardan uzaklaştırılabiliyor. Ancak bazı platformlarda bu denetimlerin yetersiz kaldığına dikkat çekiliyor. Özellikle sesli ve görüntülü iletişim alanlarında küfür, yasa dışı içerik veya müstehcenliği engelleyecek etkin bir güvenlik mekanizmasının bulunmaması risk oluşturuyor.

ÇOCUKLARIN DİJİTAL DÜNYADA YALNIZ KALMASI TEHLİKE

Uzmanlara göre sorunun temelinde çocukların dijital dünyada kontrolsüz şekilde yalnız bırakılması yer alıyor. Çözüm ise bilinçli bir dijital kullanım yapısı oluşturmak. İngiltere'de gündeme gelen düzenlemelerde, 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının ebeveyn denetimine bağlanması yönünde adımlar atılıyor. Uzmanlar, çocukların ekran başında yalnız bırakılmaması gerektiğini, içeriklerin birlikte takip edilmesi ya da aktif şekilde gözlemlenmesinin önem taşıdığını vurguluyor.

OYUNLARDA YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜYOR

Türkiye'de milyonlarca aktif oyuncuya sahip çevrim içi oyunlarda yaş ortalamasının giderek düştüğü belirtiliyor. Uzmanlar, gelişim çağındaki çocukların yoğun şekilde şiddet içeriklerine maruz kalmasının saldırgan eğilimleri artırabileceğini ifade ediyor.

UZMANLAR: ALGORİTMALAR SALDIRGANI YÖNLENDİREBİLİR

Teknoloji ve Sosyal Medya Uzmanı Ufuk Karakullukçu, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Günümüzde gençler Telegram, WhatsApp ve Discord gibi kitlesel mesajlaşma platformlarını yoğun olarak kullanıyor. Normal şartlarda, şiddet öğesi içeren veya şiddete özendiren içeriklerin yazılımsal olarak engellenmesi gerekirken, aksine bu uluslararası platformların algoritmaları şiddete meyilli çocukların karşısına daha sık çıkarılıyor ve suça yönelik 'özendirici' bir işlev görüyor. Algoritmalar saldırganı yönlendirebiliyor."

GERÇEKLİK ALGISI ZAYIFLIYOR UYARISI

Teknoloji Uzmanı Can Uysal ise dijital oyunların etkisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Dijital oyunların büyük bir kısmı görev, ödül, rozet ve seviye sistemiyle çalışır. Bu yapı, çocuk beyninde dopamin döngüsü oluşturur. Yani çocuk sadece oynamaz bağlanır, tekrar ister, yönlendirmeye açık hale gelir. Böylece etki altına girme başlar. Özellikle küçük yaş grubu gerçek ile kurguyu ayırt etmekte zorlanır, otoriteyi sorgulamaz, verilen görevi 'oyunun bir parçası' sanır. Gerçek dünyadaki sonuçları algılayamaz."

GÜVENLİK BİRİMLERİNDEN OPERASYON VE ERİŞİM ENGELLERİ

Sabah'ın haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, okul saldırılarının ardından 1.866 internet adresine erişim engeli getirildiğini ve 411 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul'da 17 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alınırken, adresinde çeşitli suç aletlerinin ele geçirildiği bildirildi. Saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen "C31K" adlı oluşuma ait 111 Telegram kanalının kapatıldığı belirtildi.

ŞİDDET İÇERİKLERİNE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, milyonlarca abonesi bulunan bir YouTube kanalına erişim engeli getirildi. Söz konusu içeriklerde öğrencilerin öğretmen ve akranlarına yönelik şiddet içeren eylemlere teşvik edildiği ve sınıf ortamında tehdit unsurları barındıran sahnelerin yer aldığı tespit edildi.

