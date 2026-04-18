Uzmanlar uyardı: Dijital bağımlılık şiddeti körüklüyor
Son dönemde yaşanan okul saldırıları, çocukların dijital dünyada maruz kaldığı içeriklerin etkisini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, kontrolsüz internet kullanımı ve denetimsiz platformların çocukları şiddet sarmalına sürükleyebileceği uyarısında bulunurken, ebeveyn gözetiminin kritik rolüne dikkat çekiyor.
Son dönemde art arda yaşanan okul saldırıları, dijital platformların çocuklar üzerindeki etkisini yeniden tartışmaya açtı.
OKUL SALDIRILARI DİJİTAL ETKİYİ GÜNDEME TAŞIDI
Henüz 14-15 yaşlarındaki çocukların faili olduğu ve 9 kişinin hayatını kaybettiği olaylar, hem uzmanların hem de yetkililerin yakın takibine alındı.
DENETİMSİZ PLATFORMLAR RİSK OLUŞTURUYOR
Birçok internet tabanlı uygulama ve oyunda, yazılı içerikler yapay zekâ destekli sistemlerle denetlenirken, kural ihlali yapan kullanıcılar platformlardan uzaklaştırılabiliyor. Ancak bazı platformlarda bu denetimlerin yetersiz kaldığına dikkat çekiliyor. Özellikle sesli ve görüntülü iletişim alanlarında küfür, yasa dışı içerik veya müstehcenliği engelleyecek etkin bir güvenlik mekanizmasının bulunmaması risk oluşturuyor.
ÇOCUKLARIN DİJİTAL DÜNYADA YALNIZ KALMASI TEHLİKE
Uzmanlara göre sorunun temelinde çocukların dijital dünyada kontrolsüz şekilde yalnız bırakılması yer alıyor. Çözüm ise bilinçli bir dijital kullanım yapısı oluşturmak. İngiltere'de gündeme gelen düzenlemelerde, 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının ebeveyn denetimine bağlanması yönünde adımlar atılıyor. Uzmanlar, çocukların ekran başında yalnız bırakılmaması gerektiğini, içeriklerin birlikte takip edilmesi ya da aktif şekilde gözlemlenmesinin önem taşıdığını vurguluyor.