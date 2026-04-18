Uzmanlar uyardı: Dijital bağımlılık şiddeti körüklüyor

Teknoloji ve Sosyal Medya Uzmanı Ufuk Karakullukçu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Günümüzde gençler Telegram, WhatsApp ve Discord gibi kitlesel mesajlaşma platformlarını yoğun olarak kullanıyor. Normal şartlarda, şiddet öğesi içeren veya şiddete özendiren içeriklerin yazılımsal olarak engellenmesi gerekirken, aksine bu uluslararası platformların algoritmaları şiddete meyilli çocukların karşısına daha sık çıkarılıyor ve suça yönelik 'özendirici' bir işlev görüyor. Algoritmalar saldırganı yönlendirebiliyor."

GERÇEKLİK ALGISI ZAYIFLIYOR UYARISI

Teknoloji Uzmanı Can Uysal ise dijital oyunların etkisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Dijital oyunların büyük bir kısmı görev, ödül, rozet ve seviye sistemiyle çalışır. Bu yapı, çocuk beyninde dopamin döngüsü oluşturur. Yani çocuk sadece oynamaz bağlanır, tekrar ister, yönlendirmeye açık hale gelir. Böylece etki altına girme başlar. Özellikle küçük yaş grubu gerçek ile kurguyu ayırt etmekte zorlanır, otoriteyi sorgulamaz, verilen görevi 'oyunun bir parçası' sanır. Gerçek dünyadaki sonuçları algılayamaz."

GÜVENLİK BİRİMLERİNDEN OPERASYON VE ERİŞİM ENGELLERİ

Sabah'ın haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, okul saldırılarının ardından 1.866 internet adresine erişim engeli getirildiğini ve 411 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul'da 17 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alınırken, adresinde çeşitli suç aletlerinin ele geçirildiği bildirildi. Saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen "C31K" adlı oluşuma ait 111 Telegram kanalının kapatıldığı belirtildi.