Dijital dünyadaki gizli katil: 13 yaşındaki Eymen'i sanal oyunlar mı ölüme sürükledi?

Trabzon'da 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin'in odasında ölü bulunması, dijital dünyanın gizli tehlikelerini bir kez daha Türkiye'nin gündemine taşıdı. Hastaneye kaldırılan ancak bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük Eymen'in ölümünde sanal oyun şüphesi üzerinde durulurken, uzmanlar ekran başındaki bu görünmez tehdide karşı ailelere kritik uyarılarda bulundu.

TRABZON'DA YÜREK YAKAN TRAJEDİ

Haberin detaylarına göre, Trabzon'da yaşayan ortaokul öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin ailesi tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. İlk bulgular ve iddialar, küçük çocuğun sanal bir oyundaki ölümcül görevleri yerine getirmiş olabileceği yönünde yoğunlaştı. A Haber muhabiri Selman Kutlu'nun ulaştığı bilgilere göre, dijital dünyadaki denetimsizlik bir ocağı daha söndürürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

SANAL OYUN İNTİHARA MI SÜRÜKLÜYOR?

Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Çocuk ve Ergen Psikiyatrı Doç. Dr. İbrahim Selçuk Esin, intiharın gençler arasındaki yaygınlığına dikkat çekerek, "Dünya Sağlık Örgütü, genç erişkinlik ve ergenlik dönemi için üçüncü ölüm nedeni olarak vurguluyor intiharı" ifadelerini kullandı. Bu noktada sanal oyunların tek başına değil sürecin bir parçası olduğunu belirten Esin, "Çocukların sanal oyuna yönelmeden önce birçok faktör aslında intiharı başlatan faktörler olduğunu düşünüyoruz. Sanal oyun belki de bunun son aşaması oluyor" sözleriyle uyardı.