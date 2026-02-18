Dijital dünyadaki gizli katil: 13 yaşındaki Eymen'i sanal oyunlar mı ölüme sürükledi?
Trabzon’da 13 yaşındaki Eymen’in şüpheli ölümüyle gözler sanal dünyadaki ölümcül görevlere çevrildi. Çocukları adım adım intihara sürükleyen gizli tehlike A Haber ekranlarına taşındı. Ebeveyn ve öğretmenlere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatrı Doç. Dr. İbrahim Selçuk Esin, “Çocuklar bir anda intihar kararı almaz” dedi.
Trabzon'da 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin'in odasında ölü bulunması, dijital dünyanın gizli tehlikelerini bir kez daha Türkiye'nin gündemine taşıdı. Hastaneye kaldırılan ancak bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük Eymen'in ölümünde sanal oyun şüphesi üzerinde durulurken, uzmanlar ekran başındaki bu görünmez tehdide karşı ailelere kritik uyarılarda bulundu.
TRABZON'DA YÜREK YAKAN TRAJEDİ
Haberin detaylarına göre, Trabzon'da yaşayan ortaokul öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin ailesi tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. İlk bulgular ve iddialar, küçük çocuğun sanal bir oyundaki ölümcül görevleri yerine getirmiş olabileceği yönünde yoğunlaştı. A Haber muhabiri Selman Kutlu'nun ulaştığı bilgilere göre, dijital dünyadaki denetimsizlik bir ocağı daha söndürürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
SANAL OYUN İNTİHARA MI SÜRÜKLÜYOR?
Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Çocuk ve Ergen Psikiyatrı Doç. Dr. İbrahim Selçuk Esin, intiharın gençler arasındaki yaygınlığına dikkat çekerek, "Dünya Sağlık Örgütü, genç erişkinlik ve ergenlik dönemi için üçüncü ölüm nedeni olarak vurguluyor intiharı" ifadelerini kullandı. Bu noktada sanal oyunların tek başına değil sürecin bir parçası olduğunu belirten Esin, "Çocukların sanal oyuna yönelmeden önce birçok faktör aslında intiharı başlatan faktörler olduğunu düşünüyoruz. Sanal oyun belki de bunun son aşaması oluyor" sözleriyle uyardı.
ÇOCUKLARDA İNTİHAR ANİ BİR KARAR DEĞİL!
Ebeveynlerin çocuklardaki değişimleri iyi gözlemlemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Esin, "Ailelerin çocukların duygu, düşünce ve davranış üçlüsünün bir şekilde farkında olması lazım. Davranış ve duygu değişikliklerini iyi bir gözlemle aileler yakalayabilirler" şeklinde konuştu. İntiharın ani bir karar olmadığını belirten uzman, "Bir çocuk çoğu zaman son dakikada bir intihar kararı almaz ya da ani bir stresle beraber almaz, çoğu zaman kronik bir stresi vardır" ifadeleriyle sürecin psikolojik boyutuna ışık tuttu.
ÖĞRETMENLERİN UYARILARI NEDEN DİKKATE ALINMIYOR?
Haberde öğretmenlerin gözlemlerinin hayati önemine de değinildi. Ailelerin bazen profesyonel uyarıları göz ardı ettiğini belirten Esin, "Öğretmenler bu konuda bizi çok zaman uyarıyorlar, 'çocukta değişiklikler var' diyorlar fakat aile bu noktada tıbbi bir arayış içine girmiyor" uyarısında bulundu. Sanal oyunların içeriğindeki olumsuzlukların ancak sıkı bir takiple fark edilebileceğini söyleyen Esin, "Anne baba tarafından çocuktaki o psikolojik anlamdaki olumsuz gidişatın baştan fark edilmesi, bu oyun olsa da olmasa da intihara doğru gidişatı zaten gösteriyor demektir" sözleriyle denetimin önemini bir kez daha vurguladı.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
1. Abdulkadir Eymen Bilgin'in ölüm şüphesi nedir? Trabzon'da yaşayan 13 yaşındaki Eymen'in ölümünde sanal bir oyundaki tehlikeli görevleri yerine getirmiş olma ihtimali üzerinde durulmaktadır.
2. Ergenlerde intihar nedenleri nelerdir? Uzmanlara göre intihar çoğu zaman ani bir karar değildir. Çocuğun yaşadığı kronik stres ana etkendir. Sanal oyunlar ise genellikle bu sürecin son halkasıdır.
3. Aileler çocuklardaki hangi değişimlere dikkat etmeli? Ebeveynlerin çocuklarının duygu, düşünce ve davranışlarındaki (içe kapanma, öfke, aşırı stres vb.) farklılıkları yakından takip etmesi gerekir.
4. Öğretmen uyarıları neden önemlidir? Öğretmenler çocukları farklı bir sosyal ortamda gözlemledikleri için değişimleri erken fark edebilirler. Bu uyarıların aileler tarafından tıbbi bir arayışla desteklemesi hayati önem taşır.