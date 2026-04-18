Çocuklara özel hat geliyor! Zehirli oyunlara giremeyecekler

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarını hedef alan kanlı saldırıların ardından korkunç bir gerçek gün yüzüne çıktı. Her iki saldırganın da şiddet içerikli oyun bağımlısı olduğu saptanırken, devlet gençleri bu bataklıktan kurtarmak için düğmeye bastı. Mobil cihazlarda bu oyunların engellenmesine yönelik kapsamlı bir eylem planı hazırlanıyor.

Mobil oyunlar çocuklar arasında şiddeti körüklerken, bu duruma engel olmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bir dizi tedbir hazırlığında olduğu öğrenildi.

VPN'LER İÇİN LİSANS DÖNEMİ



Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Bu kapsamda öncelikli olarak Türkiye'de yasal sınırlar içinde erişime engellenmiş olan içerik ve oyunlara girişi sağlayan VPN'lerin (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) lisanslandırılmasına ilişkin düzenleme hazırlığı olduğu öğrenildi. Türkiye'de sıklıkla kullanılan VPN'ler için lisanslama çalışması başlatacağı, lisansı olmayan VPN'lerin tamamının engelleneceği öğrenildi.

18 yaş altına “çocuk SIM hattı” düzenlemesi



ÇOCUKLARIN KULLANDIĞI HATLARDA EBEVEYN KONTROLÜ OLACAK



BTK tarafından yapılan düzenleme 18 yaş altı kişilerin kullanacağı hatlarda ebeveyn kontrolüne izin veriyor. Yapılan düzenleme ile artık ebeveynler kendi adlarına olan hatları "çocuk SIM hattı" olarak tanımlayacak. Bu uygulamasıyla birlikte çocuk hattı olarak tanımlanan bu hatlara bazı önlemler alınabilecek.