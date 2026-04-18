Çocuklara özel hat geliyor! Zehirli oyunlara giremeyecekler
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarını hedef alan kanlı saldırıların ardından korkunç bir gerçek gün yüzüne çıktı. Her iki saldırganın da şiddet içerikli oyun bağımlısı olduğu saptanırken, devlet gençleri bu bataklıktan kurtarmak için düğmeye bastı. Mobil cihazlarda bu oyunların engellenmesine yönelik kapsamlı bir eylem planı hazırlanıyor.
Mobil oyunlar çocuklar arasında şiddeti körüklerken, bu duruma engel olmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bir dizi tedbir hazırlığında olduğu öğrenildi.
Ayrıca TBMM'de kabul edilen yasal düzenleme ile GSM aboneliklerine sınırlama da getirilerek bir kişi adına sınırsız hat alma dönemi sona erdi.
GSM aboneliklerine yeni sınırlamalar getiren düzenleme kapsamında çipli TC kimlik kartı ile doğrulama zorunlu oldu. Ebeveynlerin çocukları için alacakları hatlarda da çocuklarının TC kimlik kartlarını sunması gerekecek ve böylece çocuk hattı olacağı belli olacak. Bu kapsamda 18 yaş altında SIM karta sahip olan çocuklar için de kısıtlayıcı tedbirler alınması daha da kolaylaşacak.