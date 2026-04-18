Çocuklara özel hat geliyor! Zehirli oyunlara giremeyecekler

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarını hedef alan kanlı saldırıların ardından korkunç bir gerçek gün yüzüne çıktı. Her iki saldırganın da şiddet içerikli oyun bağımlısı olduğu saptanırken, devlet gençleri bu bataklıktan kurtarmak için düğmeye bastı. Mobil cihazlarda bu oyunların engellenmesine yönelik kapsamlı bir eylem planı hazırlanıyor.

Mobil oyunlar çocuklar arasında şiddeti körüklerken, bu duruma engel olmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bir dizi tedbir hazırlığında olduğu öğrenildi.

VPN'LER İÇİN LİSANS DÖNEMİ

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Bu kapsamda öncelikli olarak Türkiye'de yasal sınırlar içinde erişime engellenmiş olan içerik ve oyunlara girişi sağlayan VPN'lerin (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) lisanslandırılmasına ilişkin düzenleme hazırlığı olduğu öğrenildi. Türkiye'de sıklıkla kullanılan VPN'ler için lisanslama çalışması başlatacağı, lisansı olmayan VPN'lerin tamamının engelleneceği öğrenildi.

ÇOCUKLARIN KULLANDIĞI HATLARDA EBEVEYN KONTROLÜ OLACAK

BTK tarafından yapılan düzenleme 18 yaş altı kişilerin kullanacağı hatlarda ebeveyn kontrolüne izin veriyor. Yapılan düzenleme ile artık ebeveynler kendi adlarına olan hatları "çocuk SIM hattı" olarak tanımlayacak. Bu uygulamasıyla birlikte çocuk hattı olarak tanımlanan bu hatlara bazı önlemler alınabilecek.

Ayrıca TBMM'de kabul edilen yasal düzenleme ile GSM aboneliklerine sınırlama da getirilerek bir kişi adına sınırsız hat alma dönemi sona erdi.
GSM aboneliklerine yeni sınırlamalar getiren düzenleme kapsamında çipli TC kimlik kartı ile doğrulama zorunlu oldu. Ebeveynlerin çocukları için alacakları hatlarda da çocuklarının TC kimlik kartlarını sunması gerekecek ve böylece çocuk hattı olacağı belli olacak. Bu kapsamda 18 yaş altında SIM karta sahip olan çocuklar için de kısıtlayıcı tedbirler alınması daha da kolaylaşacak.

