24 Temmuz 2023, Pazartesi
Çocukları bu kadından koruyun! Ahlaksızlığı normalleştirme çalışan Dila Kent'e tepkiler çığ gibi: Soyunuz kurusun
YouTube üzerinden çocuklar için içerik üreten "Dila Kent" isimli kanal, skandal ifadeleriyle büyük tepki çekti. İçeriklerinde "Maalesef aldattım.", "Bir şey yok, öpüştü." gibi ifadeler kullanarak ahlaksızlığı ince ince işleyen Dila Kent'in videolarının 2 milyona yakın izlendiği görüldü. Dila Kent'e tepki gösteren vatandaşlar, ebeveynlere "dikkat çocuklarımızı koruyalım" çağrısında bulundu.
Giriş Tarihi: 24.07.2023 12:36
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