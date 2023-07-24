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Haberler Galeri Çocukları bu kadından koruyun! Ahlaksızlığı normalleştirme çalışan Dila Kent'e tepkiler çığ gibi: Soyunuz kurusun

Çocukları bu kadından koruyun! Ahlaksızlığı normalleştirme çalışan Dila Kent'e tepkiler çığ gibi: Soyunuz kurusun

YouTube üzerinden çocuklar için içerik üreten "Dila Kent" isimli kanal, skandal ifadeleriyle büyük tepki çekti. İçeriklerinde "Maalesef aldattım.", "Bir şey yok, öpüştü." gibi ifadeler kullanarak ahlaksızlığı ince ince işleyen Dila Kent'in videolarının 2 milyona yakın izlendiği görüldü. Dila Kent'e tepki gösteren vatandaşlar, ebeveynlere "dikkat çocuklarımızı koruyalım" çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 24.07.2023 12:36
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Çocukları bu kadından koruyun! Ahlaksızlığı normalleştirme çalışan Dila Kent’e tepkiler çığ gibi: Soyunuz kurusun

Youtube, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında yayımlanan zararlı içerikler, çocuklarının karakter gelişimini ve ahlakını olumsuz etkiliyor.

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Çocukları bu kadından koruyun! Ahlaksızlığı normalleştirme çalışan Dila Kent’e tepkiler çığ gibi: Soyunuz kurusun

Ebeveynler her ne kadar çocuklarını zararlı içeriklerden korumak için uğraşsa da "çocuklar" için videolar çektiği iddia edilen bazı YouTube hesapları, ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışıyor ve çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor.

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Çocukları bu kadından koruyun! Ahlaksızlığı normalleştirme çalışan Dila Kent’e tepkiler çığ gibi: Soyunuz kurusun

YouTube'da yayın yapan Dila Kent, bu hesaplardan sadece biri... 5 milyona yakın abonesi bulunan Dila Kent isimli hesapta yayımlanan bazı videolar çocuklar tarafından 1,5 milyon izlenmeye ulaşıyor.

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Çocukları bu kadından koruyun! Ahlaksızlığı normalleştirme çalışan Dila Kent’e tepkiler çığ gibi: Soyunuz kurusun

Youtube kanalındaki bazı videolarda ise ahlaksızlığın normalleştirildiği görülüyor.

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Çocukları bu kadından koruyun! Ahlaksızlığı normalleştirme çalışan Dila Kent’e tepkiler çığ gibi: Soyunuz kurusun

SATIR ARALARINDA AHLAKSIZLIĞI İNCE İNCE İŞLİYOR
Dila Kent'in bir videoda, "Kucağına attı kızı farkında mısın?", "Kızı tek seferde soy", "Hayır o güzel kızı…" "Öptü, bir şey yapmadı tamam" ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı ince ince işlediği görüldü.