Uyuşturucu soruşturmasında Fenerbahçe Başkanı'nın evinde arama! Sadettin Saran ifade verecek
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişletilirken dosya kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran, özel uçakla İstanbul'a gelirken, Fenerbahçe taraftarı tarafından sloganlarla karşılandı. Öte yandan Saran'ın saat 09.00'da ifade vereceği öğrenildi.
Uyuşturucu soruşturması genişletilmeye devam ediyor. Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
EVİNDE ARAMA YAPILDI
Yaşanan son gelişmeye göre ise Saran'ın şu dakikalarda evinde arama yapıldı.
HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?
Saadettin Saran'a yöneltilen suçlamaların 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' olduğu öğrenildi.
SARAN İLK UÇAKLA BU GECE GERİ DÖNÜYOR
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Sadettin Saran'ın ekibine ulaşarak Saran'ın özel uçakla bu gece Türkiye'ye döneceği bilgisine ulaştı.
Mercan şu bilgileri aktardı:
"Şimdi şununla başlayalım isterseniz bu son dakika bilgisiyle başlayalım. Aslında bu, sizinle yaptığımız bağlantı, bağlantıyla bu süre zarfı arasında ekibine ulaşmaya çalıştım ve nihayetinde de ekibine ulaştım. Ekibinin ilk söylediği şey: "Lütfen sorularınızı hızlı sorun çünkü çok fazla arayan var," dedi. Görüşme şöyle devam etti: Kendilerine bu gelişmeleri sordum. Bu gelişmeler kapsamında da Sayın Sadettin Saran'ın ekibiyle birlikte özel bir uçak ayarlamaya çalıştıkları yönünde bir bilgi aldım. Yani aslında şu anda İtalya'da Milano'da özel bir uçak ayarlamaya çalışıyorlar. O özel uçak ayarlandıktan hemen sonra Türkiye'ye gelecekler. Bu bu akşam saatlerinde de olabilir, yeni günün ilk saatlerinde de olabilir ya da yarın sabah da olabilir. Bu tamamıyla özel uçak ayarlama kapsamındaki o süre zarfına bağlı. Kaynaklarımızdan gelen bilgiye göre uçak ayarlanmış durumda bu gece itibariyle Sadettin Saran Türkiye'de olacak. Fakat o özel uçakta herhangi bir sorun çıkabilir. Türkiye'ye gelmesi yarın sabaha kalabilir. Herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa bu gece saatlerinde Türkiye'de olması bekleniyor."
"SARAN İLK UÇAKLA TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPACAK"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Saadettin Saran'ın avukatı Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ali Alper Alpoğlu, "Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.
SARAN'IN UÇAĞI İSTANBUL'DA
Saadettin Saran'ın özel uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline geldi. Saran, uçağının iniş yapmasının ardından Fenerbahçe taraftarı tarafından karşılandı.
A Haber muhabiri Erşan Karaca, havalimanından son gelişmeleri aktarırken Sadettin Saran'ın sabah saat 09.00'da ifade vereceği öğrenildi.
"GÖZALTI VEYA YAKALAMA KARARI YOK"
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Sadettin Saran'ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili detayları aktardı. Mercan'ın açıklamaları şu şekilde:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gizli tanık ifadelerinde Sadettin Saran'ın ismi geçiyordu. Bu soruşturma kapsamında kendisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Şunun altını çizmekte fayda var, şu anda herhangi bir gözaltı veya yakalama kararı hakkında yok, sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınacak. Mevcutlu bir şekilde getirilecek, polis eşliğinde getirilecek ifadeye.
NEDEN YURT DIŞINDA?
Kamuoyunda bazı yanlış bilgilendirmeler de var, onun da önüne geçmek adına şunu da söylemiş olalım. Sadettin Saran şu anda yurt dışında fakat yurt dışına kaçtığı, firar ettiği yönünde bilgiler var. Bu bilgiler kesinlikle doğruyu yansıtmadığını belirtelim. Çünkü Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü'nün basketbol maçı için şu anda Milano'da ve Milano'daki basket maçının ardından tekrar bu gece itibariyle ya da yeni günün ilk saatlerinde Türkiye'ye gelmiş olacak. Sadece maç için de değil, transfer görüşmelerinden dolayı yine Milano'da olduğu gelen ilk bilgiler arasında.
"EVİNDE ARAMA YAPILIYOR"
Sadettin Saran'ın evinde arama yapılıyor. Arama neticesinde herhangi bir bulgu çıkacak mı, çıkmayacak mı? Tabii bunları da aramadan sonra göreceğiz.
