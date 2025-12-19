İzmit'te İHA düştü! İnceleme başlatıldı | Hangi ülkeye ait?

Giriş Tarihi: 19.12.2025 15:59

Kandıra sahillerine yaklaşık 45-50 kilometre uzaklıkta, İzmit merkezi 20-25 kilometre uzaklıkta Çubuklubala Mahallesi'ne düştü insansız hava aracı. Yaklaşık 1-2 saat önce, saat 14.00 sularında düştü. Vatandaşlar tarafından bulundu ve olayın duyulmasıyla birlikte vatandaşlar o bölgeye toplandı. Ardından da köylüler tarafından, kolluk kuvvetlerine haber verildi. Konuyla alakalı uzman ekipler bölgede. İnsansız hava aracının, Türkiye'ye ait olmadığını biliyoruz. Üzerindeki seri numaralarından ve logolardan. Ekipler şu anda insansız hava aracının hangi ülkeye ait olduğunu, ne amaçla burada olduğunu araştırıyorlar.

PARÇALANMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Herhangi bir parçalanma söz konusu değil. Düşündüğünde almış olduğu hasar mevcut. Kanatlarında kırıklıklar mevcut. Kamerasında da bir hasar mevcut. İnsansız hava aracının Hangi ülkeye ait olduğu araştırma yapıldıktan sonra ortaya çıkacak. Kandıra sahilleri biliyorsunuz, özellikle Rusya, Ukrayna, savaşıyla birlikte birçok geminin de saldırıya uğradığı bölge hem Ukrayna tarafının hem Rusya tarafının da insansız hava araçlarının çok sık dolandığı bir bölge olduğunu söyleyebiliriz aslında. Hatta geçtiğimiz günlerde de Kandıra sahillerine çok yakın bir noktada bazı gemilerin de bombalandığını biliyoruz