İzmit'te İHA düştü! İnceleme başlatıldı | Hangi ülkeye ait?
SON DAKİKA! Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kırsal alana düşen insansız hava aracı (İHA) paniğe neden oldu. Hareketsiz halde bulunan İHA ile ilgili jandarma inceleme başlattı
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.
Gazeteci Hakan Süer İHA'nın düşmesiyle ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı detaylar aktardı. Süer'in açıklamaları şu şekilde:
HANGİ ÜLKEYE AİT OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR
Kandıra sahillerine yaklaşık 45-50 kilometre uzaklıkta, İzmit merkezi 20-25 kilometre uzaklıkta Çubuklubala Mahallesi'ne düştü insansız hava aracı. Yaklaşık 1-2 saat önce, saat 14.00 sularında düştü. Vatandaşlar tarafından bulundu ve olayın duyulmasıyla birlikte vatandaşlar o bölgeye toplandı. Ardından da köylüler tarafından, kolluk kuvvetlerine haber verildi. Konuyla alakalı uzman ekipler bölgede. İnsansız hava aracının, Türkiye'ye ait olmadığını biliyoruz. Üzerindeki seri numaralarından ve logolardan. Ekipler şu anda insansız hava aracının hangi ülkeye ait olduğunu, ne amaçla burada olduğunu araştırıyorlar.
PARÇALANMA SÖZ KONUSU DEĞİL
Herhangi bir parçalanma söz konusu değil. Düşündüğünde almış olduğu hasar mevcut. Kanatlarında kırıklıklar mevcut. Kamerasında da bir hasar mevcut. İnsansız hava aracının Hangi ülkeye ait olduğu araştırma yapıldıktan sonra ortaya çıkacak. Kandıra sahilleri biliyorsunuz, özellikle Rusya, Ukrayna, savaşıyla birlikte birçok geminin de saldırıya uğradığı bölge hem Ukrayna tarafının hem Rusya tarafının da insansız hava araçlarının çok sık dolandığı bir bölge olduğunu söyleyebiliriz aslında. Hatta geçtiğimiz günlerde de Kandıra sahillerine çok yakın bir noktada bazı gemilerin de bombalandığını biliyoruz