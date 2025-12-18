Uyuşturucu soruşturmasında gelişme! Eski Habertürk GYY Veyis Ateş’e uyuşturucu testi

Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ateş, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

ATEŞ UYUŞTURUCU TESTİ VERECEK

İfadesinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılan Ateş'in, gözaltına alınan diğer isimler gibi Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yaptıracağı öğrenildi.

2 KİŞİYE DAHA YAKALAMA EMRİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkartıldı.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI EKRAN YÜZLERİNE UZANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanmıştı.

SEVK YAZISINDA ÇARPICI DETAYLAR!

Savcılık tarafından Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan hakkında hazırlanan sevk yazısının detaylarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında dosyada gizli tanık, bilgi sahibi beyanlarının bulunduğu belirtilen sevk yazısında, şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyan verdikleri belirtildi.

EVDE UYUŞTURUCU PARTİLERİ ve CİNSEL İLİŞKİLERDEN MENFAATLER

Sevk yazısında, şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullandıktan sonra ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri aktarıldı.

Ayrıca şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişiler ile kadınları ilişkiye soktuğu, ilerleyen süreçlerde de sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı iddiası sevk yazısında yer almıştı. Şüpheliler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın Mehmet Akif Ersoy ile fikir ve eylem birliği içerinde hareket ettiği vurgulandı.