Epstein skandalında kritik gün! ABD Adalet Bakanlığı dosyaların bir kısmını yayınladı

20.12.2025
ABD Adalet Bakanlığı’nın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ait dosyaların bir kısmını yayınlamaya başladı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin, 19 Kasım'da, Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası'nın" Kongreden geçtiğini ve ilgili dosyaları 30 gün içinde açıklayacaklarını söylemesinin üzerinden 1 ay geçti.

Fox News'e konuşan ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, bugün belgelerin tamamını değil ancak bir kısmını yayımlayacaklarını duyurdu.

Blanche, tamamını yayımlamamalarının amacının, mağdurları korumak olduğunu belirterek, "Bu yüzden yaptığımız şey, üreteceğimiz her bir belgeyi tek tek incelemek ve her mağdurun adının, kimliğinin, hikayesinin, korunması gerektiği ölçüde, tamamen korunmasını sağlamaktır. Bu nedenle önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla belge yayımlayacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie (X)Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie (X)

TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYELERİNDEN ADALET BAKANLIĞI'NA TEPKİ

ABD Adalet Bakanlığının Epstein belgelerini 30 gün içinde yayımlamasını zorunlu kılacak yasa tasarısını sunanlardan birisi olan Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu yasa tasarısının görselini paylaşan Massie, başka bir mesajında "Zaman doldu. Dosyaları yayınlayın." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlardan Robert Garcia ve Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, yaptıkları ortak açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Adalet Bakanlığı'nın, Epstein hakkındaki "gerçekleri ve kanıtları örtbas etmeye devam ederek" federal yasaları ihlal ettiklerini ifade etti.

Açıklamada, "Ülke genelindeki mahkemeler, bu yönetimin yasaları çiğnediği durumlarda defalarca müdahale etti. Şimdi, federal yasaların bu ihlali karşısında tüm yasal seçenekleri inceliyoruz. Bu kabusun mağdurları adaleti hak ediyor, suç ortakları hesap vermeli ve Amerikan halkı Adalet Bakanlığı'ndan tam şeffaflık bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Foto: APFoto: AP

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Epstein soruşturmasına ilişkin kayıtların bir kısmı, ABD Adalet Bakanlığı'nca yayımlanmaya başlandı.

Foto: APFoto: AP

Söz konusu kayıtlar, Epstein'ın reşit olmayan kızlara yönelik cinsel istismarına ilişkin yaklaşık yirmi yıllık hükümet soruşturmalarına şimdiye kadarki en ayrıntılı bakışı sunabileceği beklentisiyle kamuoyunda büyük bir heyecanla karşılandı.

Foto: ReutersFoto: Reuters

Yer alan görsellerde Bill Clinton, Michael Jackson, Ghislaine Maxwell gibi isimlerin fotoğrafları yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Epstein Adası’nda çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı (Arşiv)ABD Başkanı Donald Trump’ın Epstein Adası’nda çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı (Arşiv)

BEYAZ SARAY: "TRUMP YÖNETİMİ TARİHİNİN EN ŞEFFAF YÖNETİMİDİR"

Beyaz Saray Yardımcı Basın Sözcüsü Abigail Jackson ise, belgelerin yayınlanmasının ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin şeffaflığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, "Trump yönetimi tarihinin en şeffaf yönetimidir. Trump yönetimi binlerce sayfalık belgeyi yayınlayarak, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi ile işbirliği yaparak ve Epstein'in Demokrat arkadaşları hakkında daha fazla soruşturma yapılması çağrısında bulunarak, kurbanlar için Demokratların hiç yapmadığından daha fazlasını yaptı" değerlendirmesinde bulundu. Bazı Demokrat isimlerin Epstein ile şüpheli ilişkilerine dikkat çeken Jackson, "Başkan Trump vaatlerini yerine getirirken, Hakeem Jeffries ve Stacey Plaskett gibi Demokratlar, Epstein cinsel suçtan hüküm giymiş olmasına rağmen neden ondan para ve görüşme talep ettiklerini henüz açıklamadılar. Amerikan halkı cevapları hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Foto: AFP Foto: AFP

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Fotoğraflar arasında Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in, yüzleri karartılmış kadınlarla birlikte görüldüğü kare de yer aldı (Arşiv)Fotoğraflar arasında Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in, yüzleri karartılmış kadınlarla birlikte görüldüğü kare de yer aldı (Arşiv)

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Jeffrey Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

