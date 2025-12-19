Fenerbahçe Başkanı’nın evinde arama kararı: Sadettin Saran İstanbul’da | Ne zaman ifade verecek?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran

SARAN İLK UÇAKLA BU GECE GERİ DÖNÜYOR

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Sadettin Saran'ın ekibine ulaşarak Saran'ın özel uçakla bu gece Türkiye'ye döneceği bilgisine ulaştı.

Mercan şu bilgileri aktardı:

"Şimdi şununla başlayalım isterseniz bu son dakika bilgisiyle başlayalım. Aslında bu, sizinle yaptığımız bağlantı, bağlantıyla bu süre zarfı arasında ekibine ulaşmaya çalıştım ve nihayetinde de ekibine ulaştım. Ekibinin ilk söylediği şey: "Lütfen sorularınızı hızlı sorun çünkü çok fazla arayan var," dedi. Görüşme şöyle devam etti: Kendilerine bu gelişmeleri sordum. Bu gelişmeler kapsamında da Sayın Sadettin Saran'ın ekibiyle birlikte özel bir uçak ayarlamaya çalıştıkları yönünde bir bilgi aldım. Yani aslında şu anda İtalya'da Milano'da özel bir uçak ayarlamaya çalışıyorlar. O özel uçak ayarlandıktan hemen sonra Türkiye'ye gelecekler. Bu bu akşam saatlerinde de olabilir, yeni günün ilk saatlerinde de olabilir ya da yarın sabah da olabilir. Bu tamamıyla özel uçak ayarlama kapsamındaki o süre zarfına bağlı. Kaynaklarımızdan gelen bilgiye göre uçak ayarlanmış durumda bu gece itibariyle Sadettin Saran Türkiye'de olacak. Fakat o özel uçakta herhangi bir sorun çıkabilir. Türkiye'ye gelmesi yarın sabaha kalabilir. Herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa bu gece saatlerinde Türkiye'de olması bekleniyor."