Epstein skandalında kritik gün! Dosyalar bugün açıklanacak

Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie (X)

TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYELERİNDEN ADALET BAKANLIĞI'NA TEPKİ

ABD Adalet Bakanlığının Epstein belgelerini 30 gün içinde yayımlamasını zorunlu kılacak yasa tasarısını sunanlardan birisi olan Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu yasa tasarısının görselini paylaşan Massie, başka bir mesajında "Zaman doldu. Dosyaları yayınlayın." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlardan Robert Garcia ve Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, yaptıkları ortak açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Adalet Bakanlığı'nın, Epstein hakkındaki "gerçekleri ve kanıtları örtbas etmeye devam ederek" federal yasaları ihlal ettiklerini ifade etti.

Açıklamada, "Ülke genelindeki mahkemeler, bu yönetimin yasaları çiğnediği durumlarda defalarca müdahale etti. Şimdi, federal yasaların bu ihlali karşısında tüm yasal seçenekleri inceliyoruz. Bu kabusun mağdurları adaleti hak ediyor, suç ortakları hesap vermeli ve Amerikan halkı Adalet Bakanlığı'ndan tam şeffaflık bekliyor." ifadelerine yer verildi.