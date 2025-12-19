Bilal Erdoğan'dan A Haber'de çağrı: 1 Ocak'ta Filistin için Galata Köprüsü'nde toplanacağız
İstanbul'da 2 yıldır süren Filistin'e destek yürüyüşü 2026'nın ilk gününde de yeniden gerçekleşecek. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarında tarihi yürüyüş için vatandaşlara çağrıda bulunarak '1 Ocak'ta yine Filistin için, Kudüs'ün özgürlüğü için tekrar Galata Köprüsü'nde toplanacağız.' ifadelerini kullandı.
Terör devleti İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım, bölgede ateşkesin sağlanmasına rağmen devam ediyor. Türkiye, masum Filistin halkının yanında olmayı her fırsatta sürdürürken 2026'nın ilk gününde yeniden tarihi bir yürüyüşe sahne olacak.
Milli İrade Platformu tarafından 2 yıldır süren Büyük Filistin Yürüyüşü, yeni yılın ilk gününde yeniden gerçekleşecek. Önceki yıllarda milyonların akın ettiği Büyük Filistin Yürüyüşü, 1 Ocak 2026 Perşembe günü yeniden Galata Köprüsü'nde düzenlenecek.
BİLAL ERDOĞAN A HABER'DE
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, A Haber'e konuşarak 2 yıldır olduğu gibi 2026 yılının ilk gününde yeniden Galata Köprüsü'nde Büyük Filistin Yürüyüşü'nün gerçekleşeceğini duyurdu.
"1 OCAK'TA FİLİSTİN İÇİN GALATA KÖPRÜSÜ'NDE OLACAĞIZ"
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gazze'de ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü vurgularken her koşulda Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı:
"Pazartesi günü inşallah basın toplantısıyla da ilanını, duyurusunu yapacağız. Bütün basın mensuplarını çağırıyoruz, TÜGVA'da yapacağız inşallah. 1 Ocak'ta, iki yıldır olduğu gibi yine Filistin için Galata Köprüsü'nde toplanacağız. Yani şu anda hani 'bir soykırım işte ateşkesle bitti' denilebilecek bir noktaya gelmedik. Çünkü ateşkesin sık sık ihlal edildiğini biliyoruz. Ateşkesin bitmesi Gazze'de insanların hayatlarına devam edebildiği anlamına gelmiyor, diken üstünde tabiri caizse ve enkaz üzerinde yaşıyorlar. Batı Şeria'da Müslümanların malına, mülküne, canına tecavüzlerin arttığını görüyoruz, her gün daha fazla saldırıların olduğunu görüyoruz. " dedi.