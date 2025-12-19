Bilal Erdoğan'dan A Haber'de çağrı: 1 Ocak'ta Filistin için Galata Köprüsü'nde toplanacağız

Giriş Tarihi: 19.12.2025 23:10

Terör devleti İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım, bölgede ateşkesin sağlanmasına rağmen devam ediyor. Türkiye, masum Filistin halkının yanında olmayı her fırsatta sürdürürken 2026'nın ilk gününde yeniden tarihi bir yürüyüşe sahne olacak.

Milyonlarca vatandaş 1 Ocak 2025'te düzenlenen ʺBüyük Filistin Yürüyüşü'nde Galata Köprüsü'nde bir araya gelerek Gazze için tek yürek oldu. (AA)

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ( A Haber - Ekran Görüntüsü)

"1 OCAK'TA FİLİSTİN İÇİN GALATA KÖPRÜSÜ'NDE OLACAĞIZ"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gazze'de ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü vurgularken her koşulda Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı:



"Pazartesi günü inşallah basın toplantısıyla da ilanını, duyurusunu yapacağız. Bütün basın mensuplarını çağırıyoruz, TÜGVA'da yapacağız inşallah. 1 Ocak'ta, iki yıldır olduğu gibi yine Filistin için Galata Köprüsü'nde toplanacağız. Yani şu anda hani 'bir soykırım işte ateşkesle bitti' denilebilecek bir noktaya gelmedik. Çünkü ateşkesin sık sık ihlal edildiğini biliyoruz. Ateşkesin bitmesi Gazze'de insanların hayatlarına devam edebildiği anlamına gelmiyor, diken üstünde tabiri caizse ve enkaz üzerinde yaşıyorlar. Batı Şeria'da Müslümanların malına, mülküne, canına tecavüzlerin arttığını görüyoruz, her gün daha fazla saldırıların olduğunu görüyoruz. " dedi.