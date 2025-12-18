İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan net mesaj: Dezenformasyon varoluşsal tehdittir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da "Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu"nda konuştu.

Duran'ın açıklamalarından satır başları...

"Kardeş Türk devletlerini mercek altına aldığımızda dezenformasyon girişimlerinin kimi zaman ortak hedefler üzerinden eş zamanlı şekilde, kimi zaman ise ülke özelinde ayrışan stratejilerle yürütüldüğünü görüyoruz.

"DEZENFORMASYON VAROLUŞSAL TEHDİTTİR"

Dezenformasyon, toplumları kutuplaştırma, devletlerin kabiliyetlerine zarar verecek varoluşsal tehdittir. Çağımızda savaşlar sadece askeri yöntemlerle yürütülmüyor.

Dezenformasyon, manipülasyon, siber saldırılar, sosyal platformlarda artan nefret dili gibi tehditler kamu düzenimize karşı doğrudan tehditler olarak karşımıza çıkıyor.

"2 BİN 500'E YAKIN DEZENFORMASYONU GÖZLER ÖNÜNE SERDİK"

Bugüne kadar 2 bin 500'e yakın dezenformasyonu gözler önüne serdik. Bu çabamızın milletimiz tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılaştığını söylemek isterim."