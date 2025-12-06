Burhanettin Duran’dan ailelere uyarı: Çocukları dijital dadılara teslim etmeyin

Dijital dünyada çocuğun korunması ve konuya ilişkin farkındalık oluşturma kapsamında düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı programda, 13 maddeden oluşan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" uluslararası imzaya sunulduğu belirtildi.

"ÇOCUKLARI KORUMAK GEÇMİŞ VE GELECEĞE SAHİP ÇIKMAKTIR"

Duran, çocukların insanın en yalın, saf hali olduğunu ve çocukları her şeyin üzerinde tutmanın, onları maddi ve manevi tehlikelerden korumanın geçmişe ve geleceğe sahip çıkmak olduğunu kaydetti.

Çocukların artık dijital bir dünyanın içine doğduğunu aktaran Duran, "TÜİK'in 'Türkiye'deki Çocuklar 2024 İstatistiklere Bakış' raporunun 'Çocuk ve Bilişim' başlığında, 6-10 yaş grubu çocuklarımızın internet kullanım oranı yüzde 87,9 olarak belirtilmektedir. Bu veri, çocuklarımızın dijital bir dünyaya doğduğunu göstermekle kalmıyor onların dijital bir nesil olacağını da ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.