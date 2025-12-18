Adli emanet hırsızlığında kırmızı bülten! İnterpol devreye girdi: Yakalama kararı artık küresel
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanet vurgununda çember daralıyor. Yaklaşık 147 milyon liralık altın ve gümüşü çalarak İngiltere’ye kaçan zabıt katibi Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İnterpol’ün devreye girdiği soruşturmada, çalınan ziynet eşyalarının büyük bölümünün Türkiye’de olduğu değerlendirilirken, kaçış planının ve altınların akıbetinin perde arkası A Haber’de canlı yayında anlatıldı.
Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanet deposundan yaklaşık 147 milyon lira değerindeki altın ve gümüşü çalarak yurt dışına kaçan zabıt katibi Erdal Timurtaş hakkında "Kırmızı Bülten" çıkarıldı. İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari katibin, çaldığı ziynet eşyalarını nasıl çıkardığı ve nerede sakladığına dair kritik detaylar ortaya çıktı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında soruşturmanın perde arkasını anlattı.
Adli emanet vurgununda çember daralıyor. Savcılığın yürüttüğü titiz soruşturma kapsamında, İngiltere rotasını çizen firari katip Erdal Timurtaş için İnterpol devreye girdi.
İşte A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'ın aktardığı bilgiler;
İNTERPOL DEVREYE GİRDİ: YAKALAMA KARARI ARTIK KÜRESEL
Soruşturmada çok ciddi tespitlerin yapıldığının altını çizen Ramazan Almaçayır, firari şüpheli için beklenen kararın çıktığını duyurdu. Almaçayır, "Yaklaşık bir ay oldu. 13 Kasım'daki soygun, 19 Kasım'daki İngiltere kaçışı sonrası kendisinden ses seda yoktu. Ancak dün itibarıyla Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Bu ne anlama geliyor?"
"Artık İnterpol devrede. Şüphelinin ve eşinin kimlik bilgileri, fotoğrafları ve işlediği suçun detayları İnterpol üyesi bütün ülkelere servis edildi. Görüldüğü yerde muhafaza altına alınıp Türk makamlarına iadesi sağlanacak" dedi.
"ALTINLARIN YÜZDE 99'U TÜRKİYE'DE"
Vurgunun en merak edilen boyutu olan "Altınlar nerede?" sorusuna da yanıt veren Almaçayır, emniyet kaynaklarının tespitlerini paylaştı. Altınların yurt dışına çıkarılma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirten Almaçayır, "Yüzde 99.9 ihtimalle bu altınları çıkaramadı ve Türkiye'de bir bozdurma işlemi de yapamadı. Market sepetiyle çıkardığı altınları, poşet poşet farklı lokasyonlarda birilerine verdiği güvenlik kameralarına yansıdı. O altınları borçları için mi dağıttı, yoksa saklaması için birilerine mi teslim etti; polis şimdi bunu araştırıyor" ifadelerini kullandı.
KUYUMCULARA KRİTİK UYARI: "SUÇA ORTAK OLURSUNUZ"
Çalınan yüklü miktardaki altının bozdurulması ihtimaline karşı Kapalıçarşı ve kuyumcuların mercek altında olduğunu vurgulayan Almaçayır, şu uyarıda bulundu ve "Bu yükte bir altını bozduran, alan veya satan kuyumcu da bu konuya suç ortağı olarak iştirak etmiş olur. Haksız kazancın takibini zorlaştırmak suçtur. Şu anda istim üstünde süren bir soruşturma var. Güvenlik kameraları saniye saniye takipte. Altınlar satılsa bile nereden olduğu tespit ediliyor. Savcılığın tespiti, altınların büyük bir bölümünün Türkiye'de olduğu yönünde." dedi.
İNGİLTERE SERÜVENİ UZUN SÜRMEYECEK
Firari Erdal Timurtaş'ın kaçış planını aylar öncesinden, Mart ayında yaptığı vize başvurusuyla kurguladığını belirten Almaçayır, "İngiltere serüveninin fazla uzun sürmeyeceği aşikar. Kırmızı bültenle birlikte yakalanıp en kısa sürede Türkiye'ye iade edilmesi ve ziynet eşyalarının ele geçirilmesi bekleniyor." ifadelerini kullanarak sürecin sonunu özetledi.
