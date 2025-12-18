Adli emanet hırsızlığında kırmızı bülten! İnterpol devreye girdi: Yakalama kararı artık küresel

(foto:ahaber.com.tr)

KUYUMCULARA KRİTİK UYARI: "SUÇA ORTAK OLURSUNUZ"

Çalınan yüklü miktardaki altının bozdurulması ihtimaline karşı Kapalıçarşı ve kuyumcuların mercek altında olduğunu vurgulayan Almaçayır, şu uyarıda bulundu ve "Bu yükte bir altını bozduran, alan veya satan kuyumcu da bu konuya suç ortağı olarak iştirak etmiş olur. Haksız kazancın takibini zorlaştırmak suçtur. Şu anda istim üstünde süren bir soruşturma var. Güvenlik kameraları saniye saniye takipte. Altınlar satılsa bile nereden olduğu tespit ediliyor. Savcılığın tespiti, altınların büyük bir bölümünün Türkiye'de olduğu yönünde." dedi.