Trump Venezuela yönetimini “terör örgütü” ilan etti! Petrol tankerlerine tam abluka
ABD-Venezuela geriliminde yeni perde aralandı. Venezuele Devlet Başkanı Maduro için 50 milyon dolar ödül koyan ABD Başkanı Donald Trump, şimde de Venezuela rejimini Yabancı Terör Örgütü olarak tanımladığını duyurdu. Trump, "Venezuela’ya giren ve Venezuela’dan çıkan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine tam ve kapsamlı bir abluka emri veriyorum" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Venezuela ile yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu. Venezuela'nın Güney Amerika tarihinin şimdiye kadar gördüğü en büyük donanma tarafından tamamen kuşatıldığını söyleyen Trump, "Bu kuşatma daha da büyüyecek ve onlara yaşatacağı şok, daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemeyecek. Ta ki bizden daha önce çaldıkları tüm petrolü, toprağı ve diğer varlıkları ABD'ye iade edene kadar" ifadelerini kullandı.
"MADURO REJİMİ GAYRİMEŞRUDUR"
Nicolas Maduro rejiminin "gayrimeşru" olduğunu ve çalınmış petrol sahalarından elde edilen petrolü uyuşturucu terörizmi, insan kaçakçılığı, cinayet ve adam kaçırma faaliyetlerini desteklemek için kullandığını savunan Trump, "Varlıklarımızın çalınması başta olmak üzere, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti gibi pek çok gerekçe nedeniyle Venezuela rejimi, 'Yabancı Terör Örgütü' olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle bugün, Venezuela'ya giren ve Venezuela'dan çıkan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine tam ve kapsamlı bir abluka emri veriyorum" açıklamasında bulundu.
"VARLIKLARI ABD'YE İADE EDİLMELİDİR"
Maduro rejiminin Joe Biden yönetimi döneminde ABD'ye gönderdiği yasa dışı göçmen ve suçluların da hızla Venezuela'ya geri gönderildiğini vurgulayan Trump, "Amerika; suçluların, teröristlerin veya diğer ülkelerin milletimizi soymasına, tehdit etmesine veya zarar vermesine izin vermeyecektir. Aynı şekilde, düşman bir rejimin petrolümüzü, toprağımızı veya diğer herhangi bir varlığımızı elimizden almasına da izin vermeyecektir. Bu varlıkların tamamı derhal ABD'ye iade edilmelidir" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuru öksürüğü şıp diye kesiyor! Mutfaktaki o ikili meğer mucizeymiş
- Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu’ndan duygusal paylaşım! “Aylarca yolunu gözledik…”
- Özür Dilerim filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Özür dilerim ne zaman, nerede çekildi?
- Deli Deli Küpeli filmi nerede, ne zaman çekildi? Konusu ve oyuncuları
- Patatesi sakın bu halde yemeyin! Bilim dünyası açıkladı: O belirtiye dikkat
- ÖGG sınav soru ve cevapları sorgulama: 118. Dönem ÖGG sınav soru ve cevapları açıklandı mı?
- Sadece dinler gibi yapanlar dikkat! O hareket sizi ele veriyor: Kimse fark etmiyordu ama…
- TCDD işçi alımı sonuçları | TCDD 780 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
- Yeni yıl, yeni hayat: 2026’da 4 burç için büyük değişim kapıda
- Öğrenince hemen bir bardak dolduracaksınız! O yaş sonrası için büyük mucize
- Kabuğunu sakın çöpe atmayın! Toprakta gübre, evde temizlik, sofrada besin: Her alanda işe yarıyor
- 17 Aralık - 1 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda yılbaşı fırsatları başladı