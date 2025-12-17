Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hassa ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 04.15'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Hassa olan depremin derinliği 7.41 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD DEPREMİ DUYURDU
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Hassa (Hatay)
Tarih:2025-12-17
Saat:04:15:09 TSİ
Enlem:36.67056 N
Boylam:36.42028 E
Derinlik:7.41 km
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2025-12-17 04:47:35 40.2925 27.01667 15.21 ML 1.2 Biga (Çanakkale)
2025-12-17 04:30:41 40.38722 25.48778 5.67 ML 1.6 Ege Denizi - [34.71 km] Gökçeada (Çanakkale)
2025-12-17 04:15:09 36.67056 36.42028 7.41 MW 4.0 Hassa (Hatay)
2025-12-17 04:05:45 39.24194 28.1275 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 03:58:36 38.48139 38.02694 6.89 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-12-17 03:57:46 39.18611 28.14222 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 03:54:57 38.23222 41.86556 7.0 ML 1.0 Merkez (Bitlis)
2025-12-17 03:53:25 37.57833 26.76722 7.11 ML 1.9 Ege Denizi - [36.61 km] Söke (Aydın)
2025-12-17 03:51:24 39.20778 28.21889 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 03:42:37 39.18611 28.23556 7.85 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 03:34:46 39.81083 38.96889 9.33 ML 1.1 Refahiye (Erzincan)
2025-12-17 03:29:02 39.19306 28.22056 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 03:22:47 40.27639 27.03361 6.95 ML 0.8 Biga (Çanakkale)
2025-12-17 03:18:16 38.24528 27.48528 5.32 ML 1.1 Torbalı (İzmir)
2025-12-17 03:17:35 39.15111 28.16861 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 03:10:01 40.24694 27.04028 7.21 ML 1.0 Biga (Çanakkale)
2025-12-17 03:08:10 40.27333 27.04778 7.09 ML 1.3 Biga (Çanakkale)
2025-12-17 02:59:41 39.20611 28.16167 7.14 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 02:57:46 39.18722 28.16639 5.46 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 02:57:01 39.17472 28.29111 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 02:40:07 40.295 27.03917 11.03 ML 1.6 Biga (Çanakkale)
2025-12-17 02:38:57 40.30306 27.04333 6.84 ML 1.1 Biga (Çanakkale)
2025-12-17 02:36:53 39.26806 28.94028 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-12-17 02:35:23 40.2975 27.06278 7.0 ML 1.0 Biga (Çanakkale)
2025-12-17 02:25:10 39.23611 29.01056 7.03 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-12-17 02:24:25 39.1275 28.91944 8.34 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-12-17 02:23:44 39.25583 28.17583 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 02:20:19 39.2875 28.09194 7.17 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-17 02:16:52 39.19028 28.26167 7.8 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
