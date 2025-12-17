Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 04.15'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Hassa olan depremin derinliği 7.41 kilometre olarak ölçüldü.

