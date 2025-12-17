FETÖ operasyonlarında 160 şüpheli gözaltına alındı!

17 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2025 07:54
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 160 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 160 şüpheliden 90’ının tutuklandığını, 52’si hakkında da adli kontrol hükümlerin uygulandığını belirtti.

