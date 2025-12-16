81 ilde düzensiz göç operasyonu: 55 organizatör yakalandı!

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, operasyonlar 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

431 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN KİMLİĞİ KONTROL EDİLDİ

Denetimler kapsamında 431 bin 446 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 9'unun yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenler hakkında geri gönderme işlemlerinin başlatıldığı kaydedildi.

BİNLERCE PERSONEL, ON BİNLERCE NOKTA

Operasyonlar; Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda,

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı,

Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı

ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütüldü.

Bu kapsamda:

28 bin 581 personel,

9 bin 109 ekip,

5 bin 702 noktada görev yaptı.

15 BİNDEN FAZLA YER DENETLENDİ

Denetimlerde:

7 bin 617 umuma açık yer,

500 terminal,

7 bin 37 farklı nokta

olmak üzere toplam 15 bin 154 yer kontrol edildi.

"TÜRKİYE GÖÇ YÖNETİMİNDE DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında Türkiye'nin göç yönetimine yaklaşımına da vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye; göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır."

Yerlikaya, göç meselesinin; düzenli göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, insan ticaretiyle mücadele ve entegre sınır yönetimi başlıkları altında bütüncül şekilde ele alındığını belirtti.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm kurum ve personeli tebrik ederek, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.