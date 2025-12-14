İBB'nin doğa katliamı kamerada: Binlerce balık çamur içinde can çekişiyor

Giriş Tarihi: 14.12.2025 10:32

Toprak dökümü nedeniyle göl balçığa dönerken, binlerce balığın çamur içerisinde can çekiştiği anlar gölde çalışan işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy 'de bulunan Bolluca Mavi Göl'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dolgu alanına çevrilmesiyle su seviyesi neredeyse tamamen kayboldu.

DOLGU ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYORDU

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bolluca Mahallesi sınırlarında bulunan Mavi Göl çevresinde bir süredir dolgu çalışmaları yürütülüyordu. Çalışmalar kapsamında bölgeye hafriyat toprağı döküldü.