İBB'nin doğa katliamı kamerada: Binlerce balık çamur içinde can çekişiyor
Arnavutköy’deki Bolluca Mavi Göl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü dolgu çalışmaları nedeniyle büyük zarar gördü. Hafriyat toprağı dökülmesi sonucu gölün su seviyesi neredeyse tamamen çekildi. Suyun yerini çamur alırken, binlerce balık oksijensiz kalarak balçık içinde can çekişti.
BİNLERCE BALIK ÇAMUR İÇİNDE CAN ÇEKİŞİYOR
Toprak dökümü nedeniyle göl balçığa dönerken, binlerce balığın çamur içerisinde can çekiştiği anlar gölde çalışan işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DOLGU ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYORDU
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bolluca Mahallesi sınırlarında bulunan Mavi Göl çevresinde bir süredir dolgu çalışmaları yürütülüyordu. Çalışmalar kapsamında bölgeye hafriyat toprağı döküldü.
BALÇIK İÇİNDE ÇIRPINIYORLAR
Yapılan döküm işlemiyle birlikte gölün su dengesi bozuldu, su seviyesi hızla çekildi. Suyun yerini alan çamur tabakasında binlerce balık oksijensiz kalarak yaşam mücadelesi verdi. İşçiler tarafından kaydedilen görüntülerde, balıkların balçık içinde çırpındığı ve su arayışı içinde oldukları görüldü.