14 Aralık 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan "Üç Kademe Toplantısı"na katıldı

Bakan Fidan "Üç Kademe Toplantısı"na katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.12.2025 19:58 Güncelleme: 14.12.2025 19:59
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Üç Kademe Toplantısı’na katıldı. Fidan, toplantıda konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında gerçekleştirilen Üç Kademe Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli açıklamalarda bulundu.

Ayrıntılar gelecek...

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

