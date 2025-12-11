Skandal ifadeler kullanmıştı! Enver Aysever tutuklandı

Gazeteci Enver Aysever, hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aysever hakkında, YouTube'da yayınladığı bir video nedeniyle soruşturma başlatıldı. Aysever, soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aysever, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Aysever, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, Aysever'in söz konusu suçtan tutuklanmasına karar verdi.

"SAĞCILIK SUÇTUR"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur' ifadelerini kullanmıştı.