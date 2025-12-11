Skandal ifadeler kullanmıştı! Enver Aysever tutuklandı
Gazeteci Enver Aysever, YouTube yayınında kullandığı skandal ifadeler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen Aysever, tutuklandı.
Gazeteci Enver Aysever, hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aysever hakkında, YouTube'da yayınladığı bir video nedeniyle soruşturma başlatıldı. Aysever, soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aysever, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Aysever, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, Aysever'in söz konusu suçtan tutuklanmasına karar verdi.
"SAĞCILIK SUÇTUR"
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur' ifadelerini kullanmıştı.