CHP'de ihraç furyası! Hasan Ufuk Çakır'dan disiplin hamlesine rest: İstifa ediyorum

Giriş: 09.12.2025 15:44 Güncelleme: 09.12.2025 17:03
CHP'de yolsuzluk, şaibeli kurultay, rüşvet ve birçok skandal gündemde yerini alırken ihraç furyası da patlak verdi. Son olarak CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Gelişme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakır, partisine kendi iradesiyle istifa ettiği restini de çekti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde partisini eleştiren Çakır, “Hırsızın partisi olmaz” ifadelerini kullanmıştı.

CHP MİLLETVEKİLİ ÇAKIR'A KESİN İHRAÇ TALEBİ

"KENDİ İRADEMLE İSTİFA EDİYORUM"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakır, yönetime kendi iradesiyle istifa ettiği restini de çekti. Çakır, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.

Öte yandan hatırlanacağı üzere CHP Yüksek Disiplin Kurulu, eski milletvekilleri Berhan Şimşek ve Metin Lütfü Baydar'ın da aralarında bulunduğu 4 ismi partiden ihraç etmişti.

"İHRAÇ EDİLDİĞİM YER İMAMOĞLU ŞİRKETİ"
Katıldığı televizyon kanalında konuya ilişkin konuşan Berhan Şimşek yaptığı açıklamada CHP yönetimine tepki göstererek, ''İhraç edildiğim yer İmamoğlu şirketi" demişti.

CHP'Lİ ÇAKIR: HIRSIZIN PARTİSİ OLMAZ!

Geçtiğimiz günlerde de Parti içi muhalefet, "Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen isimleri görevden alın" çağrısını yükseltirken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen 10 milletvekili de ortak bir bildiri yayımladı. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "Parti, rüşvet düzeninin müteahhitlerinden arınmalı" ifadelerini kullanarak yönetimi sert şekilde eleştirdi.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır

Arınma çağrısı yapılan bildiride imzası bulunan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, hem Halk TV'ye hem de kendi partililerine isyan etti.

Öte yandan herkesin konuştuğu Çakır, geçtiğimiz gün Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YATIYORUZ SİLİVRİ KALKIYORUZ SİLİVRİ"

CHP'nin Silivri merkezli bir etki alanına girmesinde isyan eden Çakır, "Memleketin sorunlarına çözüm arayacağımıza yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri! Ya arkadaş, yani hırsızın partisi olmaz. Yakup Öner 70 bin lira maaşla 5 milyon dolarlık evde oturuyor, 30 milyonluk arabaya biniyor. Ses yok" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel

38. KURULTAY ŞAİBELİ 39. KURULTAY SAĞLIKLI DEĞİL
Çakır, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın sağlıklı bir süreçle yapılmadığını belirtirken, 38. Olağan Kurultayı'nın ise şaibeli olduğunu dile getirdi. Çakır ayrıca belediyelerdeki yolsuzluklara da dikkat çekti.

Çakır, "10 kere kurultay yaptık. Eğer temel yanlışsa sizi bunlar kurtarmaz. Sizin yapacağınız iş şaibeye karışmış arkadaşları partiden ihraç etmek. Ya baklava kutusuna parayı ben mi koydum arkadaş ya?" şeklinde konuştu.

"CHP arınsın" diyenlere cadı avı başlatıldığını söyleyen Çakır, CHP içinde bir yapı olduğunu Halk TV'ye bu tarz o haberleri o yapının yaptırdığını belirtti.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"MİLLETE CEVAP VEREMİYORUZ"

CHP'li Hasan Ufuk Çakır, İBB iddianamesindeki rüşvet belgeleri, şaibeli kurultay davasındaki pavyon iddialarına karşısında zora girdiklerini belirtip "Millete cevap veremiyoruz. Apışıp kalıyoruz adamlara. Ya bir insan, kendisiyle beraber çalıştı eski bir genel başkanına, İstanbul'da, orada, burada troll ordusu kurar da anasına, avradına, kızına, karısına sövdürür mü ya?" dedi.

Gürsel Tekin

GÜRSEL TEKİN'E DESTEK!

"Kılıçdaroğlu çağrı heyeti olarak partinin başına atansaydı desteklerdim" diyen CHP Mersin vekili Hasan Ufuk Çakır, İstanbul'da Gürsel Tekin'i desteklediğini söyledi.

CHP lideri Özgür Özel

"ÖZGÜR ÖZEL ÖZGÜRCE KARAR ALAMIYOR"

PM ve MYK için liste belirleme sürecinde Ekrem İmamoğlu tahakkümü olduğunu anlattı. Özgür Özel'in özgürce karar alamadığını ima etti.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden İBB'ye İBB'den CHP'ye uzanan ve yolsuzluklarla anılan siyasi serüvenini işaret eden Çakır, "Beylikdüzü'nden adam ilçe başkanı... Beylikdüzü belediye başkanı yaptı, getirdi İstanbul belediye başkanı yaptı, arkasında durdu. Hep beraber. Yani bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine girip de orada devrim yapıp işi ele geçirip de şimdiki şu konuştuğumuz işte bir sürü yalan, doğru, şaibe, para aldın, verdim hadiseleri gerçekleştikten sonra işte bak olmuyor demek. Yiv set tutmuyor. Yani siyasette temeli olmazsa, sağlam yerlere oturmazsa istediğin kadar ayak oyunu oyna. İstediğin kadar parayla pulla iş yap. Olmuyor, olmaz da, olmayacak da" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır

"HIRSIZIN PARTİSİ OLMAZ"

SORU: Sayın vekil, bu noktada araya girmek istiyorum. Geçen Berhan Şimşek'le görüştük. Kendisinin de CHP'ye dönük bir eleştirisi oldu. "CHP artık İmamoğlu Holding oldu" dedi. Siz böyle düşünüyor musunuz? Parti artık Silivri merkezli bir etki alanına mı girdi?

Şunu düşünebiliyor musunuz? Bir partinin genel başkanı, hele hele Atatürk'ün partisinin genel başkanı, her iki güne bir Silivri'ye giderek ondan... Hadi bir gittin, görüş aldın, iki gittin, görüş aldın. Hep ondan görüş alarak mutlaka onun yanına vararak millete gidiyor. Ve bu bağlamda şu ortaya çıkıyor: Yahu bu memleketin sıkıntıları var mı? Var. Peki, ekmek kaç lira, gübre kaç lira, mazot kaç lira, çiftçi ne halde, emekli kaç lira? Bunlara bir çözüm önerisi arayacağımıza, yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri. Yahu arkadaş, yani... Hırsızın partisi olmaz. Ben iddianameyi okumadım, bilmediğim adama hırsız demem. Ancak televizyonlarda izlediğime göre savcı... Cumhuriyet Savcısı soruyor Yakup Öner diye harita mühendisine "70.000 lira maaş alıyormuşsun" diyor. Peki, Sarıyer'de 5 milyon dolarlık evin var. Hanımının altında, senin altında 30 trilyona yakın araba var. "Bunu bir açıkla" diyor, ses yok. E şimdi kamuoyunda bize bu söylendiği zaman, biz bunun cevabını nasıl vereceğiz? Veremiyoruz.


Daha öteye gidelim. Tekrar ediyorum, bir daha iddianameyi okumadım ama belgeleriyle konuşan adamları görünce, millet de görüyor bunu. İki Genel Başkan Yardımcısı, iki müteahhit, "Sana şu kadar para verdik, şu belge" diyor. Biz de diyoruz ki: "Sayın Genel Başkan Yardımcıları, ya lütfen bu müteahhitlerin elindeki belgeleri yalanlayın." Maalesef onlara, onlar dava bile açmıyor. İki Genel Başkan Yardımcısı buna cevap vermiyor. Ben de bunu sorduğum için "Seni ihraç edersek, seni yok ederiz, seni milletvekili yapmayız" diyorlar.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır

CHP’de kıyım krizi!CHP’de kıyım krizi! CHP'DE KIYIM KRİZİ!

