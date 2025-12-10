Bu matematik tutmuyor Özgür Bey! 73 bin TL gelirle milyonluk mal varlığı
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İBB’deki yolsuzluk dosyasını işaret ederek Özgür Özel’i köşeye sıkıştıran sorular yöneltti. Güler, 50 milyon dolar değerindeki villaların 15 milyon TL’ye İmamoğlu İnşaat’a devredildiğini vurguladı. Özel’in “işçi” dediği kişinin 73 bin TL maaşla Sarıyer’de 30 milyonluk ev, milyonluk araçlar ve 85 milyon TL birikime nasıl sahip olduğunu sorguladı.
Silivri Cezaevi'nde bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 50 milyon dolarlık "yolsuzluk" villaları TBMM'deki bütçe görüşmelerine damgasını vurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin "İBB iddianamesinde bir şey yok" iddialarına AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler belgeleriyle yanıt verdi.
TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler kapsamında kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanı Güler, üzerinde milyon dolarlık villalar ile arazinin yer aldığı fotoğrafları Genel Kurul'a ve ön sırada oturan CHP lideri Özel'e göstererek iddianamenin villalarla ilgili bölümlerini okudu ve arka arkaya sorular yöneltti.
Güler, İBB iddianamesini satır satır okuduğunu belirterek, "Kimseye haksızlık yapmak istemem. Tamamını ben hukukçu olarak tam 7.5 günde okudum. Sizin gibi sallamak, iftira atmak istemediğim için" dedi. Güler şöyle devam etti:
50 MİLYON DOLARLIK VİLLALAR
İddianamede diyor ki Ali Nuhoğlu; 'Güllüce Tarım'a ait Emirgan'daki her biri 50 milyon dolarlık 3 villayı İmamoğlu İnşaat'a sadece 15 milyon TL'ye devrettim.' Önündeki İBB'ye ait arazi de bu devirden sonra Emirgan'da 3 tane villa arkadaşlar, 156 milyon TL'ye kamulaştırıldı.
Bakın, ben kimseyi iddia etmiyorum. Şimdi, demin şu yolun 4 milyonluk taşına 'organize bir sürü yolsuzluk' diyen Sayın Özgür Özel, her biri 50 milyon dolar değerinde olan bu villaların 15 milyon liraya devrine, önündeki şu arsanın 156 milyon TL'ye kamulaştırılmasına ne diyeceğiz? Bakın, ben hiçbir şey demiyorum.
73 BİN LİRALIK MAAŞLA DUBLEKS DAİRE
Sayın Özgür Özel bugün bir kişiden bahsetti, dedi ki... Bir işçi kardeşimiz, 'Aylık 73 bin lira alıyor' dedi. Evet, İBB'de çalışan Harita Mühendisi Yakup Öner ayda 73 bin lira alıyor, ikramiyelerinin de 4'ü azalmış, bir yılda kazanacağı para toplam 850 bin lira olmuş ama ne hikmetse bu arkadaşımız bu maaşla bir yılda Sarıyer'de 30 milyon TL'lik dubleks daire... Bak, tapusu var, tapu var.
Kendisine de 15 milyon TL Porsche -bunların kayıtları var-, eşine de 12 milyon liraya Audi Q7; hem MASAK raporunda hem tapu kayıtlarında yer alıyor. Ayrıca, banka hesaplarında 85 milyon lira var. Ben hiçbir şey demiyorum, bakın 'Ayda 73 bin lira alan bu harita mühendisi ne yapmış da bunları almış?' Soru bu.
