Bu matematik tutmuyor Özgür Bey! 73 bin TL gelirle milyonluk mal varlığı

Güler, İBB iddianamesini satır satır okuduğunu belirterek, "Kimseye haksızlık yapmak istemem. Tamamını ben hukukçu olarak tam 7.5 günde okudum. Sizin gibi sallamak, iftira atmak istemediğim için" dedi. Güler şöyle devam etti:

50 MİLYON DOLARLIK VİLLALAR



İddianamede diyor ki Ali Nuhoğlu; 'Güllüce Tarım'a ait Emirgan'daki her biri 50 milyon dolarlık 3 villayı İmamoğlu İnşaat'a sadece 15 milyon TL'ye devrettim.' Önündeki İBB'ye ait arazi de bu devirden sonra Emirgan'da 3 tane villa arkadaşlar, 156 milyon TL'ye kamulaştırıldı.