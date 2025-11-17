Ekrem İmamoğlu'nun "Sistem"inde rüşvet ağı deşifre oldu! Rezidans, villa ve arsalar...
İBB yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında hazırlanan 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' iddianamesinde, çete üyelerinin kurdukları rüşvet sistemi ile nasıl zenginleştikleri tek tek ortaya çıktı. Örgüt yöneticilerinden olan Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Murat Ongun ve Adem Soytekin'in onlarca rezidans, villa ve arsalık malvarlığı olduğu belirlendi.
Giriş Tarihi: 17.11.2025 07:13
