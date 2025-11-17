4 YILDA 52 TAPU 66 ARAÇ

Bunlardan ilki örgüt yöneticisi İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş oldu. Keleş'in sahibi olduğu Dörter Mermer Sanayi Şirket'in bilançosunun 2024'te belirgin bir şekilde arttığı, 2023'te hiç satış kaydı olmamasına rağmen 2024'te 368 milyon lirayı aşan net satış gerçekleşti. Söz konusu satışların tamamının diğer bir örgüt yöneticisi olan Murat Gülibrahimoğlu'nun ortağı olduğu şirkete yapıldı.

*Fotoğraftaki: Fatih Keleş