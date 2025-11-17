Viral Galeri Viral Tıkla Ekrem İmamoğlu'nun "Sistem"inde rüşvet ağı deşifre oldu! Rezidans, villa ve arsalar...

İBB yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında hazırlanan 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' iddianamesinde, çete üyelerinin kurdukları rüşvet sistemi ile nasıl zenginleştikleri tek tek ortaya çıktı. Örgüt yöneticilerinden olan Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Murat Ongun ve Adem Soytekin'in onlarca rezidans, villa ve arsalık malvarlığı olduğu belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.11.2025 07:13 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 07:13
İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3809 sayfalık iddianamenin yeni ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. 161 milyar liralık kamu zararı oluşturan örgüt üyelerinin, tıpkı liderleri Ekrem İmamoğlu gibi mal varlıklarını arttırdığı saptandı.

Sabah'ın haberine göre İmamoğlu liderliğindeki örgütün yöneticilerin rüşvetten elde ettikleri miktarın aktarıldığı "sistem" sayesinde mal varlıklarındaki dikkat çeken artış iddianamede kendisine yer buldu. İddianamede örgüt üyelerinin mal varlıklarındaki artış artış gözler önüne serildi.

4 YILDA 52 TAPU 66 ARAÇ
Bunlardan ilki örgüt yöneticisi İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş oldu. Keleş'in sahibi olduğu Dörter Mermer Sanayi Şirket'in bilançosunun 2024'te belirgin bir şekilde arttığı, 2023'te hiç satış kaydı olmamasına rağmen 2024'te 368 milyon lirayı aşan net satış gerçekleşti. Söz konusu satışların tamamının diğer bir örgüt yöneticisi olan Murat Gülibrahimoğlu'nun ortağı olduğu şirkete yapıldı.

*Fotoğraftaki: Fatih Keleş

Örgüt yöneticisi firari Murat Gülibrahimoğlu'nun sadece 3 tapusu varken 2021 yılından sonra ortağı olduğu şirketler üzerine 52 adet tapu, 66 adet araç kayıtlı olduğu tespit edildi. Dev mal varlığının 2021 ve sonrasında edinildiğine dikkat çekildi.

Fotoğraftaki: Murat Gülibrahimoğlu

Reklam sektöründen sorumlu yönetici Murat Ongun'un ise 1 arsa ve 1 zeytinliği varken, 2019'dan sonra 1 adet mesken, 4 adet arsa, 1 adet fındık bahçesi ve 1 adet tarla tapu kaydını hanesine ekledi.

Fotoğraftaki: Murat Ongun

