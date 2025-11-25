İBB iddianamesinde çarpıcı detay: Ver rüşveti yap villayı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” iddianamesinde çarpıcı detaylar yer aldı. İddianamede dikkat çeken detaylardan biri de avukat Süleyman Atik'in savcılığa verdiği itiraf dolu ifadesi oldu. Atik, Sarıyer’de villa güçlendirilmesi için 2 milyon 600 bin dolar aldığını itiraf etti.
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3809 sayfalık iddianamenin yeni ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.
İddianamede dikkat çeken detaylardan biri de avukat Süleyman Atik'in 30 Mayıs 2025'te savcılığa verdiği itiraf dolu ifadesi oldu. Bakırköy'deki Capacity AVM sahiplerinden de 5 milyon euro istediği ortaya çıkan Atik, Temmuz 2022'de MNG Holding sahibi Mehmet Nazif Günal'ın kendisine ulaşarak Sarıyer'deki lüks villasının güçlendirilmesi için konuştuğunu söyledi.
Atik, "Ben de Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne gayri resmi olarak müracaat edip Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'na talebimi ilettim" dedi.
Atik, "Bu hususu Fatih Keleş ile görüştüğümde 2 milyon 400 bin dolar verilirse izin verdireceğini söyledi. Ben de Mehmet Nazif Günal ile 2 milyon 600 bin dolar karşılığında anlaştım. Yardımcı olduğum için danışmanlık bedeli olarak 200 bin doları kendim aldım. 2 milyon 400 bin doların yarısını Fatih Keleş'in yönlendirdiği şahıslara verdi. Kalan kısmı ise ben teslim alıp Zafer Keleş'e Florya'da bulunan Basınköy Mahallesi'ndeki Plevne Sokak'ta teslim ettim" dedi.
