İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (X)

BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİDİMİZE RAHMET DİLİYORUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Milletimizin başı sağ olsun. Üzüntümüz çok büyük. İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman evladımız Emre Albayrak, Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum Şehidimizin makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.