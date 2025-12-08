İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu
İstanbul Çekmeköy’de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda içeriden polis ekiplerine ateş açıldı. Yaşanan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Öte yandan saldırgan R.A. (35) öldürülürken Ç.A. ve C.A. ise sağ olarak yakalandı. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya "Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
BİR POLİS ŞEHİT OLDU
Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak şehit olurken şüphelilerden R.A. (35) etkisiz hale getirildi. Diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Çekmeköy İlçesinde narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun."
BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİDİMİZE RAHMET DİLİYORUM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Milletimizin başı sağ olsun. Üzüntümüz çok büyük. İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman evladımız Emre Albayrak, Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum Şehidimizin makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101'e 11 Aralık’ta neler geliyor? Yeni aktüel liste yayınlandı: Su sebili, ısıtıcı
- Memura en düşük 60.000 TL maaş! Seyyanen zam+2 formüllü hesap: Öğretmen, polis...
- Dondurucu hava İstanbul'da! Yağışlar şiddetlenecek, sokaklar bembeyaz olacak
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi geliyor mu?
- GTA 6 için yeni tarih: Oyuncular bekleyişte! GTA 6 resmi çıkış tarihi ne zaman?
- 2026 Baba Vanga kehanetleri gündemde: Baba Vanga kimdir?
- Bu gen bozulursa şizofreni başlıyor olabilir! GRIN2A araştırması gündemde
- MEB 2025-2026 takvimi: Sömestr ne zaman? Karne ve 15 tatil tarihleri
- TCMB aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak? İndirim mi gelecek sabit mi kalacak?
- Mevlana Anma Haftası: 2025 Şeb-i Arus törenleri ne zaman, nerede?
- Kaymakamlık/2 sınav sonuçları ne zaman? ÖSYM soru kitapçığı ekranı
- MasterChef Altın Kupa nedir? Yarışmacılar kimler, All Star ne zaman başlar?