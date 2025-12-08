08 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2025 09:42 Güncelleme: 08.12.2025 11:18
İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu

İstanbul Çekmeköy’de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda içeriden polis ekiplerine ateş açıldı. Yaşanan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Öte yandan saldırgan R.A. (35) öldürülürken Ç.A. ve C.A. ise sağ olarak yakalandı. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya "Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 POLİS ŞEHİT OLDU

BİR POLİS ŞEHİT OLDU

Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak şehit olurken şüphelilerden R.A. (35) etkisiz hale getirildi. Diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

Şehit Emre Albayrak (DHA)Şehit Emre Albayrak (DHA)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çekmeköy İlçesinde narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (X)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (X)

BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİDİMİZE RAHMET DİLİYORUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Milletimizin başı sağ olsun. Üzüntümüz çok büyük. İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman evladımız Emre Albayrak, Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum Şehidimizin makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör