30 Kasım 2025, Pazar
CHP trollerinin hedefi Kılıçdaroğlu: Röportaj nedeniyle topa tuttular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2025 08:10 Güncelleme: 30.11.2025 08:15
CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sabah gazetesine verdiği röportaj siyasette büyük yankı uyandırdı. Röportajın ardından CHP'ye ait bazı troller, Kılıçdaroğlu’nu Sabah’a konuştuğu gerekçesiyle sert şekilde eleştirmeye başladı. Bu tepkiler, söz konusu grupların tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabah'a yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. CHP'deki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik çok net mesaj verdi Kılıçdaroğlu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN HODRİ MEYDAN

Ne dedi Kılıçdaroğlu? 'Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda' dedi. Kendisini sabahtan akşama linçleyen, hedef gösterenlere de, 'Söylediklerimin neresinin yanlış olduğunu millete açıklasınlar. Hodri meydan!' dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu meydan okuması sosyal medyada gündem oldu. Linç tayfası yine aynı hızla hatta çıtayı yükselterek tüm çirkinliklerini sergilediler. 'Kurultay günü neden Sabah'a röportaj verdin?' diyerek Kılıçdaroğlu'na etmedikleri hakaret kalmadı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sabah Gazetesi'nden Tuba KalçıkCHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'na da Kemal Kılıçdaroğlu röportajı damgasını vurdu. Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel'in kaleme aldığı yazıda belirttiği gibi: "Birtakım medyanın görmezden geldiği milyarlarca lirayı bulan rüşvet ve hırsızlıklara göz yumamazdık... Yummadık da. Belgeleriyle hepsini teker teker deşifre ettik. Halkın parasını hortumlayanlar yargıda hesap vermeye başladı. 'İftira atıyorsunuz' diyenler ise şimdi suspus. Belediyeleri saran yolsuzluk ve rüşvet ağını ifşa eden manşetlerimiz sadece Sabah'ı beğenerek okuyan okurlarımıza değil, bizi ağır sözlerle eleştiren siyasetçilere de referans oluyor."

Kemal Kılıçdaroğlu (AA)Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

DESTEK VEREN ÇOK
Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara destek verenlerin sayısı da az değil elbette. Bu isimlerden biri de Barış Yarkadaş oldu. Yarkadaş, linç tayfasına şu sözlerle tepki gösterdi: "Kılıçdaroğlu'na ekranını ve sayfalarını kapatanlar 'Efendim, niye Sabah'a konuştu?' diyor. Kılıçdaroğlu'nun 2.5 dakikalık videosunu bile yayımlayamanların bunu sormaya hakkı yok. İçi boş demagojilerle yolsuzlukların üstünü örtmeye çalışmayın." Barış Yarkadaş'ı bu sözlerine kim itiraz edebilir?

