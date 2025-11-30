CHP trollerinin hedefi Kılıçdaroğlu: Röportaj nedeniyle topa tuttular

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabah'a yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. CHP'deki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik çok net mesaj verdi Kılıçdaroğlu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN HODRİ MEYDAN

Ne dedi Kılıçdaroğlu? 'Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda' dedi. Kendisini sabahtan akşama linçleyen, hedef gösterenlere de, 'Söylediklerimin neresinin yanlış olduğunu millete açıklasınlar. Hodri meydan!' dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu meydan okuması sosyal medyada gündem oldu. Linç tayfası yine aynı hızla hatta çıtayı yükselterek tüm çirkinliklerini sergilediler. 'Kurultay günü neden Sabah'a röportaj verdin?' diyerek Kılıçdaroğlu'na etmedikleri hakaret kalmadı.