Özel'den Kılıçdaroğlu'na "arınma" yanıtı! "CHP'de çok büyük tasfiyeler olacak"
CHP'de peş peşe ortaya çıkan yolsuzluk ve şaibeli kurultay skandalıyla parti içerisinde kriz üstüne kriz yaşanırken 39. Olağan Kurultayı'nda gerilimlere sahne oluyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yolsuzluk şüphelilerini partiden arındırın" çıkışına Özgür Özel'den imalı bir yanıt geldi. Özel, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "CHP arınacaksa eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" sözleriyle gündeme damgasını vurdu. A Haber'e konuşan Gazeteci Bülent Erandaç kurultay süreci ve CHP'deki iç çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP'de yolsuzluk, rüşvet ve şaibeli kurultay skandalları parti içerisindeki krizi derinleştirirken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yolsuzluk şüphelilerini partiden arındırın" çıkışıyla gerilim başka bir boyuta tırmandı. Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk iddiaları ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin SABAH Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a verdiği açıklamalarında, hakkında yürütülen linç kampanyaları sert tepki gösterirken CHP'nin 39. Kurultayı'nda da Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri ele alındı.
KURULTAY'DA "ÖZEL" İMA
Yeniden CHP'nin Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, 39. Kurultay'da eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP yolsuzlukla anılamaz. Yolsuzluğa bulaşan her kim varsa hesap vermek zorundadır. Yolsuzluk şüphelilerini partiden arındırın" açıklamalarına imada bulunarak yine provokasyon çağrısı yaptı. Özel yeni bir skandala imza attığı açıklamalarında "CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. CHP arınacaksa bu anlayıştan arınacak. Ekrem İmamoğlu adayımızda ve A, B,Z planımız budur. Elinde kumandası üstünde pijaması olanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma günüdür. Meydanlara çıkacaksın. Meydanlar bizim sokaklar bizimdir." dedi.
CHP'de yaşanan parti içerisindeki kaos giderek büyürken Özgür Özel'in açıklamalarıyla birlikte gözler "Kemal Kılıçdaroğlu partiden ihraç mı edilecek" sözlerini gündeme getirdi. A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına katılan usta gazeteci Bülent Erandaç, CHP'nin 39. Kurultayı'nı ve Kılıçdaroğlu-Özel cephesindeki devam eden gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"CHP'DE BÜYÜK BİR TASFİYE OLACAK"
Gazeteci Bülent Erandaç devam eden 39'ncu Olağanüstü Kurultayı'nda CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen delegelerin büyük çoğunluğunun tasfiye edileceğine dikkat çekti.
Kurultay süreci ile birlikte bu açıklamalarla CHP'de çok büyük bir tasfiye olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir özelliği var: Parti içinden partiler çıkmış, baktığımız zaman tarihinde. O kadar çok partiler çıkmış ki. Bu nedenle bu, bugünkü yapılan konuşmalar zaten bekliyorduk nereye varacak bu diye. Bu bir zincir halinde devam etti. Bir yıldan beri, mutlak butlan davaları, bununla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç ettiler. O zaman bundan 6 ay önce de biliyorsunuz çok harekete geçildi. Partiden atmaya kadar varacak inanılmaz açıklamalar yaptılar. Bu dakikadan sonra burada iki tane çok kritik nokta var. İki kritik noktadan bir tanesi: Özgür Bey'in Sabah'ta çıkan bu yazı üzerine böyle bir konuşmayı yapma ihtiyacı duyması, artık bu işin olmayacağını, kopacaklarını, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli şekillerde kenara itilmiş ulusalcılar var, bu konuda Atatürkçüler var, gardırop Atatürkçüleri de çok fazla.
"43 MİLLETVEKİLİ KILIÇDAROĞLU'NUN ARKASINDA"
Erandaç geçtiğimiz gün CHP'deki 10 milletvekilinin Özgür Özel'e ilettiği ortak bildiride "Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen isimleri görevden alın" çağrısına da değinerek bu sayının 43 milletvekil tarafından hazırladığını vurguladı.
Bizim Ankara'da aldığımız bilgilere göre en az 43 tane milletvekili Kemal Bey'in arkasında görülüyor. Biliyorsunuz, 10 tane milletvekili ilk çıkışı yaptı. Burada 43 milletvekili bu listeyi hazırladılar. Ekrem Bey'i dayanamadılar artık. Çünkü buradaki belgeler, bilgiler, ifadeler ve doğrudan doğruya birçok olay ortaya çıkmış artık ki mahkemeler de başlayacak, büyük ihtimalle Ocak'ta başlayacak mahkemeler. Bunların karşısında hala Özgür Bey'in çıkıp meydanlarda "Bu bir siyasi harekettir, bizim Cumhurbaşkanı adayımızı kestiler, önünü kestiler" diye bugün aynı kavgayı devam ettiriyor. Çünkü savunacak durumda değiller. İşte bugün Sabah'ta Kemal Bey'in yaptığı bu açıklamalar, bugün Türk siyasetinde çok önemli bir görev yapmış. Türk siyasetinde 100 yıllık bir partiyi düşünebiliyor musunuz? Yıllarca birçok kongre izledik, kurultay izledik. İdeolojik kavgalar olmuştur, hizip kavgaları olmuştur fakat ilk defa Atatürk'ün kurduğu partiyi mahkeme salonlarına götürüp doğrudan doğruya yolsuzlukla anılan, yolsuzluk iddiaları gölgesinde kurultaylarla, taktiklerle, stratejilerle, böyle değişik olaylarla belli bir olayın karşısında ilk defa CHP seçmeni böyle bir olayla karşılaşıyor.
"MUTLAK BUTLAN KARARINI KIRMAYA YÖNELİK HAMLELER"
Bülent Erandaç, CHP'de devam eden şaibeli kurultay soruşturmasının ardından Özgür Özel'in davada olası bir mutlak butlan kararının çıkması durumuna önlem amacıyla 39. Kurultayı gerçekleştirdiği ve bu kurultayın kararı kırmaya yönelik bir taktik olduğunun altını çizdi.
Bu kongrede bundan bir ay önce Özgür Özel yine bu delegeyi seçti. Bu delege seçimini Cumhuriyet Halk Partisi 6 ay yaptı biliyorsunuz. Bir taktik olarak yaptı. Mutlak butlan kararını kırmaya yönelik yaptığı hamlelerdir bu. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul İl Kongresi'nin önünü açmış olması, ardından da bu gelişmenin üzerine bu kongreyi de yine mutlak butlan kararını kırmaya yönelik aldılar. Bu delege zaten bir ay önce seçti. Bu delegeleri bizzat Özgür Özel ve ekibi, şu anda onlar belirledi. Şimdi bu gelişme Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihracına kadar gidebilir ama bir anda yapamayacaklar bunu. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir 40 milletvekilinin ayrılma ihtimali var.
"KURULTAYIN SON GÜNÜNDE BÜYÜK BİR KAVGA ÇIKABİLİR"
Usta gazeteci, Ankara'da devam eden 39. Kurultayı'nın son gününde (30 Kasım) Parti Meclisi (PM) seçimlerinin çarşaf listede olduğunu ve bu listede üyelerin sayısının 80'e yükseltilmesinin büyük bir plan olduğuna dikkat çekti. Erandaç diğer yandan kurultayın son gününde parti içerisinde büyük bir kaosun yaşanabileceğini ifade etti.
Yarın çok önemli. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir kavga da çıkabilir. Kavga PM'de. Çünkü çarşaf listeyle yapılıyor. Çarşaf listede bir anahtar liste çıkaracak Özgür Bey. Anahtar listeyi de bir kurnazlık yaptılar. Biliyorsunuz PM üyelerini 60'tan 80'e çıkardılar. Ve bir ilginç bir şey daha aldılar, karar aldılar. Yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi parlamenter sistem bahsediyordu. Kemal Bey de Özgür Özel de parlamenter sistemde şu anda başkanlık modeline geçti CHP. Şu andan itibaren Cumhurbaşkanlığı ofisine gölge kabineyi bağladılar. Cumhurbaşkanlığı ofisi ayrı bir şekilde çalışacak. Bu ofis üzerinden yürütüyorlar. Hükümet takip edilecek burada, faaliyet. Bunun içinde 15 tane de bir özel çalışma grubu olacak. Bunlar fikir üretecek, taktikleri, stratejiyi belirleyecek. Bunların da Parti Meclisi üyesi olması hasebiyle doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu'nun ofisine bağladılar. Yani yıllarca söylediklerinin tam tersini yapan bir CHP var zaten. Bir de bu olaylar içinde dün de gözden kaçtı, onu da buraya ekleyeyim. Çok büyük bir tartışma olacaktı. Burada milliyetçilikle ilgili kısım, Türklükle ilgili kısımları az daha programına koymuyorlardı. Çok büyük isyan çıktı işte.
"BAŞKANLIK SİSTEMİNİ PARTİYE EKLEYEN İLK PARTİ CHP OLDU"
Bülent Erandaç sözlerinin devamında CHP'nin parlamenter sistemi savunmasına rağmen ilk kez Başkanlık sistemi modelini devreye aldıklarını, PM üyelerinin seçilmesiyle vekillerin doğrudan Ekrem İmamoğlu için kurulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlanacağını belirtti.
İlk defa olmak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi tipinde bir yapıyı programına eklemekle beraber, bir parti içerisindeki siyasi partiler kanununda kurultay, kongre, genel başkanlık, parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeliğinin yanına yeni bir ana organ eklediler. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi başkanlık sistemini parti programına ekleyen ilk parti olarak tarihe geçmiş oldu. Ki parlamenter sistemi savunan bir partinin başkanlık sisteminde "Başkan adayımız artık ana organlardan biridir" demesiyle beraber biz şunu gördük: Uzun süre sorduğun soruya paralel olacak şekilde "Eş başkanlık mı var" tartışmaları vardı, hatırlayacaksınız. Özgür Özel Genel Başkan ama Özgür Özel'in yanında acaba Ekrem Bey de eş başkan gibi bir pozisyon mu üstleniyor? Bugün bu tartışma sona erdi. Özgür Özel Genel Başkan, Ekrem Bey de Özgür Özel'in başkanı oldu. Böylece parti eş başkanlık değil üst başkanlık mekanizmasına geçmiş oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Spotify Wprapped 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Spotify Özet nasıl öğrenilir?
- Bilim dünyasını sarsan ses! Mars’ta yıldırım tespit edildi: Ne anlama geliyor?
- Buzlar erirse ne olur? Antarktika’nın buzsuz hali ortaya çıktı
- Herkes aynı uyumuyor! Bilimin onayladığı 5 profil: Sizin uyku tipiniz hangisi?
- Herkes kilo aldırıyor sanıyordu! Yağ yakımın gizli anahtarı bu yiyeceklermiş
- Hala o şekilde mi pişiriyorsunuz? Mükemmel yumurta için tek tarif: İşte o gizli yöntem
- Kişilik testi: İlk gördüğün renk liderlik profilinizi yansıtıyor
- Saçınızın en büyük düşmanı! Köklerinizi nasıl öldürüyor? İşte bilimsel kanıtı
- Uyku ilacına gerek yok: Bu hafif egzersiz kronik uykusuzluğu bitiriyor
- Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı: 29 Kasım alternatif güzergahlar neresi?
- Dün gece şekeri kaçırdınız mı? Diyetisyenlere göre bugün yapmanız gerekenler