Özel'den Kılıçdaroğlu'na "arınma" yanıtı! "CHP'de çok büyük tasfiyeler olacak"

"MUTLAK BUTLAN KARARINI KIRMAYA YÖNELİK HAMLELER"

Bülent Erandaç, CHP'de devam eden şaibeli kurultay soruşturmasının ardından Özgür Özel'in davada olası bir mutlak butlan kararının çıkması durumuna önlem amacıyla 39. Kurultayı gerçekleştirdiği ve bu kurultayın kararı kırmaya yönelik bir taktik olduğunun altını çizdi.

Bu kongrede bundan bir ay önce Özgür Özel yine bu delegeyi seçti. Bu delege seçimini Cumhuriyet Halk Partisi 6 ay yaptı biliyorsunuz. Bir taktik olarak yaptı. Mutlak butlan kararını kırmaya yönelik yaptığı hamlelerdir bu. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul İl Kongresi'nin önünü açmış olması, ardından da bu gelişmenin üzerine bu kongreyi de yine mutlak butlan kararını kırmaya yönelik aldılar. Bu delege zaten bir ay önce seçti. Bu delegeleri bizzat Özgür Özel ve ekibi, şu anda onlar belirledi. Şimdi bu gelişme Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihracına kadar gidebilir ama bir anda yapamayacaklar bunu. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir 40 milletvekilinin ayrılma ihtimali var.

"KURULTAYIN SON GÜNÜNDE BÜYÜK BİR KAVGA ÇIKABİLİR"

Usta gazeteci, Ankara'da devam eden 39. Kurultayı'nın son gününde (30 Kasım) Parti Meclisi (PM) seçimlerinin çarşaf listede olduğunu ve bu listede üyelerin sayısının 80'e yükseltilmesinin büyük bir plan olduğuna dikkat çekti. Erandaç diğer yandan kurultayın son gününde parti içerisinde büyük bir kaosun yaşanabileceğini ifade etti.

Yarın çok önemli. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir kavga da çıkabilir. Kavga PM'de. Çünkü çarşaf listeyle yapılıyor. Çarşaf listede bir anahtar liste çıkaracak Özgür Bey. Anahtar listeyi de bir kurnazlık yaptılar. Biliyorsunuz PM üyelerini 60'tan 80'e çıkardılar. Ve bir ilginç bir şey daha aldılar, karar aldılar. Yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi parlamenter sistem bahsediyordu. Kemal Bey de Özgür Özel de parlamenter sistemde şu anda başkanlık modeline geçti CHP. Şu andan itibaren Cumhurbaşkanlığı ofisine gölge kabineyi bağladılar. Cumhurbaşkanlığı ofisi ayrı bir şekilde çalışacak. Bu ofis üzerinden yürütüyorlar. Hükümet takip edilecek burada, faaliyet. Bunun içinde 15 tane de bir özel çalışma grubu olacak. Bunlar fikir üretecek, taktikleri, stratejiyi belirleyecek. Bunların da Parti Meclisi üyesi olması hasebiyle doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu'nun ofisine bağladılar. Yani yıllarca söylediklerinin tam tersini yapan bir CHP var zaten. Bir de bu olaylar içinde dün de gözden kaçtı, onu da buraya ekleyeyim. Çok büyük bir tartışma olacaktı. Burada milliyetçilikle ilgili kısım, Türklükle ilgili kısımları az daha programına koymuyorlardı. Çok büyük isyan çıktı işte.