Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hodri meydan: Hesap vermek her CHP’linin namus borcu
Parti içi muhalefetin “Yolsuzluk şüphelilerinden arının” çağrısıyla yeni bir krizin içine düşen Cumhuriyet Halk Partisi'nde art arda ortaya çıkan yolsuzluklar parti içinde büyük krize neden oldu. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, CHP'deki yolsuzluklardan Terörsüz Türkiye sürecine kadar gündemdeki konuları değerlendirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde peş peşe gündeme gelen yolsuzluk iddiaları tartışmaları artırırken, parti son döneminin en hareketli ve gerilimli günlerini yaşıyor.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a gündemdeki sıcak konulara dair oldukça önemli açıklamalarda bulundu.
CHP'ye yönelik yolsuzluk iddialarından terörsüz Türkiye sürecine ve sosyal medyada kendisine yönelik yürütülen linç kampanyasına kadar olukça net mesajlar verdi.
Sosyal medya hesabınız üzerinden yayınladığınız video sonrası, tehdit, küfür ve hakaret dolu bir kampanyayla karşılaştınız. Neler söylemek istersiniz?
Tehditlerden ve linçlerden korkup geri adım atacak bir siyasetçi olsaydım; Artvin Şavşat'ta uzun namlulu silahlarla suikasta uğrayıp kucağımda şehit verdiğimde, Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde bizi diri diri yakmak istediklerinde, önüme kurşun atıldığında ve defalarca kez saldırılara uğradığımda geri adım atardım. Yetimin, garip ve gurebanın hakkını savunmak hepimizin olduğu gibi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 25.5 milyon oy almış biri olarak en çok benim görevim. Söylediklerimin kıymeti anlaşılacaktır. Ahlaki bir sarsıntı var, sosyal medya da bunun bir yansıması. Siyasetçiler eleştiriye açık olmalı, eleştiriye de tahammül etmeli. Ben de eleştiriye açığım ama hakaret etmek başka bir durum. Sosyal medyadaki hakaretleri görünce, kendimden çok hakaret edenlerin düştüğü duruma üzülüyorum açıkçası. Bana saldıranların büyük çoğunluğu, partimizin bütünlüğünü bozmak için trol hesaplar üzerinden çalışan ve karanlık odakların uzantısı hâline gelmiş çevrelerdir. Çıksınlar, söylediklerimin neresinin yanlış olduğunu millete açıklasınlar. Hodri meydan! Sahte hesaplarla ve organize linç girişimleriyle geri adım atmam. Ben doğruları söyledim; eğer bir itirazları varsa, gerçek kimlikleriyle ortaya çıkıp söylesinler. Hamasete ve kuru gürültüye gerek yok. Videoda da belirttiğim gibi, Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılmaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
CHP, son dönemde yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla anılır oldu. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yolsuzluk ve rüşvet sarmalı zehirlidir. Bu sorunun tek muhatabı da CHP değildir. Yıllarca söyledim; biz hesap vermekten korkmayız ama hesap sormasını da biliriz. İktidar, CHP'nin yolsuzluk iddialarının üstüne tabii ki gidebilir ama kendi belediyeleri, bürokratları ve kendisi de bu alanda hesap vermek zorundadır. Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorundadır. Bu devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan, sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır. Başka türlü millet düze çıkamaz. Videoda da belirttiğim gibi, siyasetçi halka hesap verir, halka hesap sormaz. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. CHP, hakkında iftira atan kişiler hakkında derhal hem suç duruyusunda bulunmalı hem de iftira davası açmalı. Geçmişte bazı çalışma arkadaşlarım hakkında da yolsuzluk iddiaları olmuştu. Parti içinden iddiaları araştırmak için arkadaşlarımı görevlendirmiştim. O zaman da aynı şeyi söyledim. Aklanıp siyasete dönmeliler.
CHP'de ihraç edilen isimler de oldu. Neler söylemek istersiniz?
Siyasetçiler eleştiriye açık olmalı. Hakaret olmadığı müddetçe eleştiriye tahammül edilmeli.
CHP, komisyonun adaya gidecek heyetine üye vermedi. Konu hakkında ne söylersiniz?
Devletler planlarını günlük, haftalık hatta yıllık süreler üzerine yapmazlar. Buradaki konu, komisyon veya adaya ziyaret değildir. Suriye başta olmak üzere Ortadoğu coğrafyasındaki diğer ülkelerde yaşayan kardeşlerimizi devletimize karşı kullanmak için birçok planı olan emperyal güçlerin tehlikesini boşa düşürmektir. Cumhuriyet Halk Partisi bu konu ve tehlike üzerine bir yol haritası çizmeli ve milletimize anlatmalıdır. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin çözüm sürecinde CHP istikamet çizici olmalıdır..
Şunu açıkça ifade edeyim; bu süreç gündelik siyasetin malzemesi dışında olmalıdır. Bu süreç aynı zamanda devletin güvenlik bürokrasisinin doğrudan içinde olduğu ve yönettiği bir süreçtir. Son olarak şunu ifade etmek isterim: Her kim bu devletin zararı niyetiyle tek bir adım atmış, her kim bu milletin parasından tek kör kuruş kursağından geçirmiş ise; Allah belasını versin! Milletimiz kimin ne olduğunu biliyor.
YOLSUZLUK ÇARKI VURGUSU
Kılıçdaroğlu 22 Kasım'da bir video yayınlamış ve CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı: "Partimizin iki büyük misyonu vardır. Siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. CHP, rüşvetle, yolsuzluklarla, yolsuzluk çarkının müteahhitleriyle anılamaz."
