Kemal Kılıçdaroğlu’ndan hodri meydan: Hesap vermek her CHP’linin namus borcu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

CHP, komisyonun adaya gidecek heyetine üye vermedi. Konu hakkında ne söylersiniz?

Devletler planlarını günlük, haftalık hatta yıllık süreler üzerine yapmazlar. Buradaki konu, komisyon veya adaya ziyaret değildir. Suriye başta olmak üzere Ortadoğu coğrafyasındaki diğer ülkelerde yaşayan kardeşlerimizi devletimize karşı kullanmak için birçok planı olan emperyal güçlerin tehlikesini boşa düşürmektir. Cumhuriyet Halk Partisi bu konu ve tehlike üzerine bir yol haritası çizmeli ve milletimize anlatmalıdır. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin çözüm sürecinde CHP istikamet çizici olmalıdır..

Şunu açıkça ifade edeyim; bu süreç gündelik siyasetin malzemesi dışında olmalıdır. Bu süreç aynı zamanda devletin güvenlik bürokrasisinin doğrudan içinde olduğu ve yönettiği bir süreçtir. Son olarak şunu ifade etmek isterim: Her kim bu devletin zararı niyetiyle tek bir adım atmış, her kim bu milletin parasından tek kör kuruş kursağından geçirmiş ise; Allah belasını versin! Milletimiz kimin ne olduğunu biliyor.