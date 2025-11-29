A Haber’den "Asrın Soykırımı: Gazze" Belgeseli

Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail'in yürüttüğü soykırımı cesur bir dille tüm dünyaya aktaran A Haber, mazlumların sesi olmayı sürdürüyor. 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne özel hazırlanan "Asrın Soykırımı: Gazze" belgeseli, yaşanan vahşeti bir kez daha küresel kamuoyunun dikkatine sunuyor.

365 kilometrekareye sizce kaç insan sığar bu toprağa? Kaç acı? Kaç gözyaşı? Kaç ölüm? Gazze. Bir şehir değil sadece. Bir açık hava hapishanesi. Buradaki insanlara tanınan en büyük özgürlük, sıkıştırıldıkları bu kara parçasında gökyüzüne bakabilmeleri. Tel Aviv'in çizdiği sınırlarda yaşıyor, yine Tel Aviv'de alınan kararlarla ölüyorlar. Bir nefeslik yeri bile kalmayan 2 milyondan fazla insanın acısının yeryüzüne sığmadığı yer. Yıllardır süren ablukanın sonunda 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı'nın koptuğu yer.

7 Ekim 2023, bir başlangıç noktası değildi şüphesiz ki. 1890'lara kadar dönen bir sürecin aslında patladığı nokta olarak söylenebilir. 7 Ekim 2023'te Gazze Savaşı başladı. Fakat ondan önce Gazze nasıl bir yerdi? Ondan önce Filistin siyasi yapısı, Filistinlilerin yaşadıkları, Batı Şeria'da yaşananlar, söz verildiği halde bir Filistin devletinin kurulmayışı, ama İsrail'in 1948'de ilan edilmiş olması, aslında 7 Ekim, Hamas'ın ya da Filistinlilerin, Gazzelilerin tarafından baktığımız zaman bir patlama noktasıydı.

7 Ekim saldırılarının Hamas tarafından İsrail'e karşı gerçekleşmesi aslında onlarca yıldır İsrail'in uluslararası hukukta tanımadığı ve özellikle Gazze'ye her yönüyle ablukaya aldığı bir politikaya verilen bir cevaptı.

Peki, 7 Ekim'de mi başlamıştı her şey? Haydi, biraz geriye. Haritaların yeniden çizildiği Birinci Dünya Savaşı'na gidelim. O zamanlar Filistin, üç semavi dinin bir arada yaşadığı, saygı ve hoşgörünün hüküm sürdüğü Osmanlı toprağıydı. 1917 yılında ise İngilizler bu toprakları işgal etti. Aynı yıl İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Arthur Balfour bir mektup yazdı. Filistin ve Ortadoğu'yu kana bulayan bir mektup.

Savaş sürerken 2 Kasım 1917 İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour bir deklarasyon yayınladı. Bu savaştan sonra o bölgelerde Yahudi devletinin kurulacağının ilanıydı. Tabii buradaki amaçları şuydu: Bir, Yahudilerin maddi ve insan desteğini almak. Mesela bir Yahudi taburunu koydular. O Yahudi taburu bize karşı mücadele etti o topraklarda. Tabii bu Balfour Deklarasyonu bütün Ortadoğu'da kan ve gözyaşını başlatan bir deklarasyondur. O günden sonra bu Yahudilere devlet vaadi 1948'de gerçekleşmiştir ve günümüze kadar da kaos ve gözyaşı maalesef dinmemiştir.

Filistin yaklaşık son 3.000 yılda değişik milletlerin elinde kaldı. En uzun süre Türkler yönetti. Yani 820 yılla Türkler yönetti. Türklerden sonra Romalılar yönetti. Romalılardan sonra da 515 yılla Yahudiler yönetti. 1917'ye kadar bu toprakları yönetenler, huzur ve adaleti getirenler Türklerdi, Osmanlı İmparatorluğu'ydu. 19. yüzyılda İngiltere kendine partner olarak Osmanlı topraklarında Yahudileri seçti ve Yahudilerle işbirliğine başladı ve 1880'de Rus Çarı'nın öldürülmesinden sonra Yahudiler daha fazla Osmanlı topraklarına göç etmeye başladılar. 2. Abdülhamid bunu engellemek için büyük mücadeleler yaptı. Fakat 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu bu topraklarda mağlubiyete uğrayınca İngiltere 1917'de bu topraklara geldi. 1922'den 48'e kadar da Manda İdaresi olarak yönetti. Yani İngiltere'nin bu topraklara gelmesi bölgede huzuru ve adaleti bozmasına sebebiyet verdi.