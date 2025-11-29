Başkan Erdoğan’dan Filistin günü mesajı: Adil ve kalıcı barış için üzerimize düşeni yapıyoruz

Başkan Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaralarını sarmaya çalışan Gazze halkına insani yardımlar ulaştırmanın gayreti içesinde olduklarını, Türkiye'nin adil ve kalıcı barış için hem ateşkesin muhafazası hem de insani yardımlar noktasında üzerine düşeni yaptığını belirtti.

Başkan Erdoğan açıklamalarının tamamı ise şöyle;

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM POLİTİKAMIZI BAĞIMSIZ BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULUNCAYA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde, İsrail saldırılarında şehit olan tüm kahramanlara Rabb'imden rahmet niyaz ediyor, milletim adına Filistinli kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde, yaralarını sarmaya çalışan Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımları ulaştırmanın gayretindeyiz.

Türkiye olarak adil ve kalıcı barış için hem ateşkesin muhafazası hem de insani yardımlar noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. İki devletli çözüm politikamızı 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen ve bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.