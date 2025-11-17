Yaşam

İBB'deki yolsuzluk paraları yurt dışına nasıl kaçırıldı? Yarısı Ekrem İmamoğlu'nun cebine yarısı adaylık fonuna

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede yolsuzluk ve rüşvetten elde edilen paraların yurt dışına nasıl kaçırıldığına da yer verildi. Paraların özel jetlerle Londra'ya kaçırıldığı tespit edilirken; kaçırılan yüz milyonlarca doların yarısının İmamoğlu'nun cebine, yarısının da Cumhurbaşkanlığı seçimi için oluşturulan fona aktarıldığı belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede paraların yurt dışına nasıl götürüldüğüne ilişkin ifadelere yer verildi.

Özel jetlerle yurt dışına kaçırılan paraların yarısının İmamoğlu'na yarısının ise seçim fonuna gittiği belirtildi. (A Haber arşiv)Özel jetlerle yurt dışına kaçırılan paraların yarısının İmamoğlu'na yarısının ise seçim fonuna gittiği belirtildi. (A Haber arşiv)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Hazırlanan iddianamede, elde edilen paraların yurt dışına nasıl götürüldüğüne ilişkin bazı şüphelilerin ifadelerine yer verildi.

Ertan Yıldız (soldaki) (A Haber arşiv)Ertan Yıldız (soldaki) (A Haber arşiv)

LONDRA'YA YÜZ MİLYONLARCA DOLAR KAÇIRILDI
Şüpheli Ertan Yıldız'ın 20 Mayıs 2025'deki etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek verdiği ifadesine yer verilen iddianamede, ''2024 yılının sonlarında operasyon iddiaları çıkmaya başlanınca Murat Gülibrahimoğlu'nun elde ettikleri paraları kendi uhdesine geçirerek kaçacağı endişesiyle bu şahıstan paraların istendiğini duydum. Fakat Murat Gülibraihmoğlu'nun paraların büyük bir kısmını vermediğini duydum. Zaten 2025 yılı mart ayı gibi de kendisi yurt dışına kaçtı. Londra'da olduğunu duydum. Londra'da ciddi bir parası olduğunu, bu paralarında yarısının Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu tahmin ediyorum. Bu para tahminimce birkaç yüz milyon dolardır. Bu operasyonlar neticesinde belediye dolayısıyla kamu çok ciddi zarara uğramıştır." dedi.

Sarp Yalçınkaya (A Haber arşiv)Sarp Yalçınkaya (A Haber arşiv)

PARALARIN YARISI ADAYLIK FONUNA YARISI İMAMOĞLU'NUN CEBİNE
Şüpheli Sarp Yalçınkaya ise 4 Ağustos 2025'de verdiği ifadesinde, ''Murat Gülibrahimoğlu bana hafriyat, döküm, imar ve reklam işlerinden gelen paraların tek bir merkezde toplandığını, kendisine ait özel jeti ile yurt dışına götürüldüğünü, bu sebeple yanında genellikle Ekrem İmamoğlu'nun sürekli iş yaptığı ve İBB'ye ait ihaleleri verdiği kişilerin de olduğunu, ayrıca paraların genellikle Londra'ya götürüldüğünü ifade etmiştir. Toplanan paraların yarısının CHP nezdinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Seçim Fonu'na aktarıldığını, diğer yarısının ise Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu, bu işleri yapan ve yöneten A takımının da toplanan paraların toplamından yüzde 20 komisyon aldığını söylemiştir." diye konuştu.

Bayram Yıldırım (A Haber arşiv)Bayram Yıldırım (A Haber arşiv)

"EVE ÇUVALLA PARA GELİRDİ"
Şüpheli Bayram Yıldırım'ın 3 Temmuz 2025'deki etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek verdiği ifadesine yer verilen iddianamede, ''Ertan Yıldız'ın evine iki üç günde bir çuvalla para gelirdi. Bu paralar farklı kişiler tarafından getirilmekteydi. Ertan Yıldız'ın kızı Almanya'da okumaktadır. Almanya'daki evinde Yıldız'ın büyük bir kasa yaptırdığını ve uçakla paraların bir kısmını buraya götürdüğünü biliyorum. Yine bodrumda bulunan yazlığında büyük bir kasası vardır. Evinde iki tane kasası vardır. Operasyon zamanı bunların bulunup bulunmadığını bilmiyorum. Operasyondan sonra da Ertan Yıldız'ın evine para gelmeye devam etmiştir.'' ifadelerini kullandı.

