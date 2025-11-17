İBB'deki yolsuzluk paraları yurt dışına nasıl kaçırıldı? Yarısı Ekrem İmamoğlu'nun cebine yarısı adaylık fonuna
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede yolsuzluk ve rüşvetten elde edilen paraların yurt dışına nasıl kaçırıldığına da yer verildi. Paraların özel jetlerle Londra'ya kaçırıldığı tespit edilirken; kaçırılan yüz milyonlarca doların yarısının İmamoğlu'nun cebine, yarısının da Cumhurbaşkanlığı seçimi için oluşturulan fona aktarıldığı belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede paraların yurt dışına nasıl götürüldüğüne ilişkin ifadelere yer verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Hazırlanan iddianamede, elde edilen paraların yurt dışına nasıl götürüldüğüne ilişkin bazı şüphelilerin ifadelerine yer verildi.
LONDRA'YA YÜZ MİLYONLARCA DOLAR KAÇIRILDI
Şüpheli Ertan Yıldız'ın 20 Mayıs 2025'deki etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek verdiği ifadesine yer verilen iddianamede, ''2024 yılının sonlarında operasyon iddiaları çıkmaya başlanınca Murat Gülibrahimoğlu'nun elde ettikleri paraları kendi uhdesine geçirerek kaçacağı endişesiyle bu şahıstan paraların istendiğini duydum. Fakat Murat Gülibraihmoğlu'nun paraların büyük bir kısmını vermediğini duydum. Zaten 2025 yılı mart ayı gibi de kendisi yurt dışına kaçtı. Londra'da olduğunu duydum. Londra'da ciddi bir parası olduğunu, bu paralarında yarısının Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu tahmin ediyorum. Bu para tahminimce birkaç yüz milyon dolardır. Bu operasyonlar neticesinde belediye dolayısıyla kamu çok ciddi zarara uğramıştır." dedi.