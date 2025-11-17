İBB'deki yolsuzluk paraları yurt dışına nasıl kaçırıldı? Yarısı Ekrem İmamoğlu'nun cebine yarısı adaylık fonuna

Giriş Tarihi: 17.11.2025 13:05

Ertan Yıldız (soldaki) (A Haber arşiv)



LONDRA'YA YÜZ MİLYONLARCA DOLAR KAÇIRILDI

Şüpheli Ertan Yıldız'ın 20 Mayıs 2025'deki etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek verdiği ifadesine yer verilen iddianamede, ''2024 yılının sonlarında operasyon iddiaları çıkmaya başlanınca Murat Gülibrahimoğlu'nun elde ettikleri paraları kendi uhdesine geçirerek kaçacağı endişesiyle bu şahıstan paraların istendiğini duydum. Fakat Murat Gülibraihmoğlu'nun paraların büyük bir kısmını vermediğini duydum. Zaten 2025 yılı mart ayı gibi de kendisi yurt dışına kaçtı. Londra'da olduğunu duydum. Londra'da ciddi bir parası olduğunu, bu paralarında yarısının Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu tahmin ediyorum. Bu para tahminimce birkaç yüz milyon dolardır. Bu operasyonlar neticesinde belediye dolayısıyla kamu çok ciddi zarara uğramıştır." dedi.