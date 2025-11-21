Para kuleleri CHP'li milletvekili aracılığıyla mı yok edildi? İmamoğlu operasyonu aylar önce öğrenmiş!
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik skandalların ardı arkası kesilmezken 3 bin 809 sayfalık iddianamede çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede İmamoğlu'nun sıvacısı olarak bilinen Adem Soytekin'in ifadesinde para kulelerinin kamuoyunda infiale neden olması nedeniyle Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu Güllüce Tarım üzerinden sahte makbuzlarla faturalar kesildiğini belirtti. Öte yandan Soytekin'in Ekram İmamoğlu ile başkanlık ofisindeki görüşmesinde operasyondan haberdar olduğunu, elindeki belge ve paraları CHP milletvekili Turan Taşkın Özer'e teslim etmesi talimatı verdiği öğrenildi. İddianameye ilişkin detaylar A Haber'de ele alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede her geçen gün durumun seyrini değiştiren çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkıyor. Buna göre iddianamede etkin pişmanlıktan yararlanan sıvacı Adem Soytekin'in operasyonun İmamoğlu'nun ekibi tarafından önceden öğrenildiği ve ekibin bu sürece ilişkin bilgi ve belgeleri yok etmeye yönelik hazırlık yaptıkları belirtildi.
Soytekin'in İmamoğlu ile görüşmesinde elindeki belge ve paraları CHP milletvekili Turan Taşkın Özer'e teslim etmesi talimatını almasıyla yolsuzluk soruşturmasındaki paraların milletvekilleri aracılığıyla yok edildiği iddialarını kuvvetlendirdi. Milyarlarca liralık kamu zararı gündemdeki sıcaklığını korurken A Haber'de Merve Türkay'ın sunduğu Arka Plan programına katılan Hukukçu Avukat Hadi Dündar ve Gazeteci Abdulkadir Selvi tarafından çarpıcı detayları ile ele alındı.
SOYTEKİN'İN İFADESİNDE TURAN TAŞKIN ÖZER DETAYI
Adem Soytekin iddianamede verdiği ifadesinde "Söz konusu operasyon öncesinden duyulduğu ve Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere avukat Mehmet Pehlivan tarafından sistemdeki tüm aktörler uyarıldığı için şu an ve operasyon esnasında nakit para bulunamamıştır. Operasyon öncesinde nakit paranın Fatih Keleş'ten alındığı, Ekrem İmamoğlu'na bağlı dokunulmazlığı olan milletvekillerine devredildiğini biliyorum. Bunu bilmemin en büyük sebeplerinden birisi, operasyondan önce fizikî takipte bana sorulan Ekrem İmamoğlu'yla başkanlık konutunda yapmış olduğun görüşmede Ekrem İmamoğlu bana 'Tedbirini aldın mı? Operasyon yapılacak, sen de listedesin. Eğer emanet etmen gereken para veya belge varsa, bunları Turan Taşkın Özel'e emanet ver' demiştir. Bu görüşme esnasında avukat Mehmet Pehlivan da yanımızdaydı. Bu süreçlerin birçoğunu bu avukat organize etmiştir. Dokunulmazlığı olduğu için de Turan Taşkın Özer emanetçi yapılmıştır."
"SOYTEKİN OPERASYONUN BİLİNDİĞİNİ AÇIKÇA SÖYLÜYOR"
Hukukçu Avukat Hadi Dündar, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede Adem Soytekin'in vermiş olduğu ifadesinde operasyonun önceden bilindiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun Soytekin'e talimat vererek elindeki belge ve paraları CHP milletvekili Turan Taşkın Özer'e teslim etmesi gerektiğini açıkça söylediğini belirttiğini vurguladı:
"Dosya kapsamında yüksek miktarda bir kamu zararından bahsediliyor ve bütün o rüşvet ve irtikap suçlarıyla ilgili temelini oluşturan şeyin bir maddi menfaat olduğunu görebiliyorsunuz. Ancak dosya kapsamında bir parayla karşı karşıya gelemiyorsunuz ve para yok çünkü ortada. Bunun da operasyonun çok daha önceden bilindiğini Adem Soytekin'in kendi ifadesinde belirtiyor. Tabii bu dosya kapsamında birkaç yerde operasyonun önceden bilindiği bilgisi var. Birincisi Adem Soytekin'in kendi ifadesinde söylüyor zaten. 'Öncesinden haberimiz var.' diye. Bütün aktörler uyarıldığı için öncelikle bir hazırlık yapılmış."
"CASUS HÜSEYİN GÜN'ÜN KRİPTOLU TELEFONUNDA BELGELER VARDI"
Kim bu dosya kapsamında olabilir? Kim ifadeye çağrılabilir? Onların hepsinin avukatının avukatlığını kimin yapacağını ve ne söylemeleri gerektiği de organize edilmiş. Onu anlatmaya çalışıyor burada. Dosya kapsamında Murat Ongun'un avukatı da Murat Ongun'un ifadesinden hemen sonra şunu söylüyor: "Defalarca bu soruşturma dosyasıyla ilgili belge ve bilgi talep ettik ancak savcılık makamı gizlilik var diye bize vermedi." diye. Bu da ikincisi. Üçüncüsüne gelirsek; Hatırlarsanız casusluk soruşturması vardı. Hüseyin Gün'ün o kriptolu olan telefonun içerisinden çıkan evraklarda bu konu vardı ve operasyonun çok daha önceden bilindiği, buna hazırlık yaptığıyla ilgili belge ve bilgiler vardı. Yani bize tam anlamıyla şunu söylüyor.
"İMAMOĞLU TURAN TAŞKIN ÖZER'İN DOKUNULMAZLIĞINI KULLANARAK İŞLERİ ÜZERİNE YIKTI"
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Turan Taşkın Özer'in milletvekili olması nedeniyle dokunulmazlığı bulunduğunu ve İmamoğlu'nun da yolsuzluk skandalında Taşkın'ın dokunulmazlığını kullandığını belirtti:
"Turan Taşkın Özer'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde(CHP) kritik görevde bir milletvekili olduğunu belirterek; "Hatırlarsanız bir 10 gün önce CHP'de ihraçlar oldu. Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ihraç edildiler. Bu ihraçları kim yaptı? Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı sıfatıyla Turan Taşkın Özer yaptı. Şimdi Ekrem İmamoğlu kurultaydan sonra CHP'yi öyle bir dizayn etti ki ihraçları yapacak Disiplin Kurulu'nun başına Turan Taşkın Özer'i getirdi. Mali işlerin, İdari Mali İşlerin başına bir adamını koydu. Teşkilatın başına bir adamını koydu. Genel Sekreterliğe bir adamını koydu. Zaten bu parti, önemli olan bu ayaklar üzerine durur. Yani partiyi en kritik yerlerinden kendisine bağladı. Turan Taşkın Özer, CHP İstanbul İl Teşkilatı'nın alınmasıyla ilgili para kuleleri görüntüleri ortaya çıkmıştı, hatırlarsanız. Sipariş vermişler: "Sen şu kadar vereceksin, sen bu kadar vereceksin, sen bu kadar vereceksin." Sonra oradan sıkıştıklarında Ekrem İmamoğlu diyor ki: "Turan Taşkın Özer milletvekili, onun üzerine diyor işi yıkın." diyor. Niye? Onun dokunulmazlığı var çünkü. Para kulelerinde de Turan Taşkın Özer karşımıza çıkıyor."
"OPERASYON BİLGİSİ AĞUSTOS AYINDA SIZDIRILDI"
Selvi ayrıca İmamoğlu ve ekibine operasyon bilgisinin ağustos ayında sızdırılmış olduğunu ve casus Hüseyin Gün'ün "Akıllı telefonların imha edin" talimatı ile sürecin örtüştüğünü ifade etti. Selvi ayrıca İmamoğlu'nun ekibinin operasyonu yasak bir ilişki neticesinde öğrendiğini belirtti.
"Burada şu çok önemli: Operasyonun sızması. Operasyon Ekrem İmamoğlu ekibine birkaç kanaldan Ağustos ayında sızmış, öyle anlaşılıyor. Çünkü Ağustos ayında toplantı yapıyorlar: "Bir operasyon geliyor, bir tedbir almamız lazım." diyorlar. İşte hani tuşlu telefonları kullanın, efendime söyleyeyim, internete bağlı olmayan, hiç kullanılmamış bir bilgisayar alın gibi birtakım tedbirler konuşuluyor ya. "Ne yapabiliriz?" diye bir toplantı yapıyorlar Ağustos ayında. Bu birkaç kanaldan sızıyor. Bir gönül ilişkisiyle... Evet, bir gönül ilişkisiyle sızan tarafı var. Yani birkaç yerden sızmış ve buna göre tedbir almışlar. Ekrem İmamoğlu Adem Soytekin'e diyor ki: "Operasyon var, tedbirini aldın mı?" Tedbir ne? Milletvekili olduğu için Turan Taşkın Özer dokunulmazlığı var, onun üzerine yıkılması lazım." Zaten CHP milletvekillerinin de bu iddianamede ismi geçen Burhanettin Bulut var, Turan Taşkın Özer var, ondan sonra Özgür Karabat var. Bunlar Genel Başkan Yardımcısı ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Parti Meclisi üyeleri var. Bunları," diyorlar, "eğer sen bu kurultayda Pazar günü yeniden Parti Meclisi'ne alırsan, yeniden Genel Başkan Yardımcıları yaparsan biz milletin içine çıkamıyoruz. Gittiğimiz her yerde seçmen diyor ki: 'Bunlar yolsuzluktan dolayı haklarında iddianame düzenlenmiş isimler,' ki onlar da zaten iddianamede milletvekilleri oldukları için isimleri ayrıldı ve fezleke düzenlendi, normal yapılması gereken prosedür. 'Millet bize bunları soruyor. Sen eğer bunları Genel Başkan Yardımcısı olarak, Parti Meclisi üyesi olarak tutarsan, parti olarak biz bunların arkasındayız demektir. Biz bunun hesabını veremiyoruz,' diyorlar. Eğer bunu yaparsan, önümüzdeki hafta Özgür Özel'e bu 10 milletvekilinin yayınladığı bildiri değil, muhtıra gibi sert bir bildiri gelecek, onu da ifade edeyim."
"TURAN TAŞKIN ÖZER'İN OFİSİNDE TOPLANTILAR YAPILDI"
Dündar, kamuoyuna sızan CHP'nin para kuleleri olayı görüntülerinin ardından İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın Soytekin'in şirketi adına sahte fatura kesilmesi talebinde bulunduğunu ifade ederken bu süreçte Turan Taşkın Özer'in de adının sıkça geçtiğini belirtti.
"Operasyona bir hazırlık yapılıyor. Bu hazırlığın, işte bu örgüt çerçevesinde yapıldığını savcılık makamı ortaya koyuyor. O para kulelerinde paralar medyaya yansıdığı andan itibaren diyorlar ki: "Burada, evet, kamuoyuna bir görüntü yansıdı. Biz de bu paraların kaynağının nereden geldiğini kamuoyuna açıklamamız gerekiyor." Onun için bir organizasyon düzenliyorlar ve bu organizasyon içerisinde İmamoğlu'nun avukatlığını yapan Mehmet Pehlivan'ın, ki Adem Soytekin bunu söylüyor, diyor ki: "Mehmet Pehlivan tarafından benim şirketim adına sahte faturalar düzenlemek adına bize bir öneride bulundu ve bizim bu sahte faturaların düzenlenmemizi sağladı. Biz bu bağışı yapmadığımız halde sanki bizim yaptığımız bağışların parasıymış kamuoyuna yansıması ya da kamuoyuna açıklama yapmaları adına bir organizasyon yaptı." Yine Turan Taşkın Özer'in ismi çok fazlaca geçiyor ve bir sürü yerde geçiyor. Servet Yıldırım, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Sarp Yalçınkaya, Serkan Balbal, bir sürü kişi ifade veriyor ve diyor ki: "Turan Taşkın Özer'in Beylikdüzü'nde bir ofisi var ve bu ofiste toplantılar yapılıyor. Bu ofiste yaptığımız toplantılarda bu organizasyonun nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz."
"MEHMET PEHLİVAN 130-140 AVUKAT ORGANİZE EDİYOR"
Avukat Hadi Dündar ayrıca para kuleleriyle CHP İl Binası'nın satın alınmasının ardından meblanın aklanabilmesi için Ali Nuhoğlu'nun sahip olduğu Güllüce Tarım üzerinden sahte faturalar düzenlendiği vurguladı.
"Orada da şunu söylüyor. Örneğin işte CHP İl Başkanlığıyla ilgili 14. eylemden bahsediyoruz. CHP İl Başkanlığı'nın satın alınması görüntülerinin bir makbuz karşılığında, yani iş adamlarından ya da müteahhitlerinden alınan paralar olduğunu göstermek adına sahte faturalar düzenlenmiş. İkincisi, Güllüce Tarım adına sahte sözleşmeler yapılmış, geçmişe dönük. O da Güllüce Tarım'ı biz nereden hatırlıyoruz? İmamoğlu'na ait olan 3 tane villanın Güllüce Tarım'dan alınmasıyla ilgili. Yani burada herhangi bir para kaynağı yok, çok düşük bir miktara alınmış. Fakat bunun gerçek bir şekilde alındığını ya da bir sözleşme karşılığında alınma durumunu ne yapıyorlar? Geçmişe dönük sözleşmeler düzenliyorlar. Yine diğer taraftan Mehmet Pehlivan 130-140 tane avukat organize ediyor ve kimin hangi şekilde, nasıl ifade vermesi gerektiğiyle ilgili bir organizasyon içerisine giriyor. Yine Murat Ongun'un ismi geçiyor. Yapılan bütün ihalelerin evraklarının düzgün olup olmadığıyla ilgili bir çalışma yapılıyor ki evrak üzerinde bir inceleme yapıldığında sanki ihalenin doğru ve düzgün yapılması ile ilgili olduğunu tam anlamıyla anlatmaları adına. "
