Para kuleleri CHP’li milletvekili aracılığıyla mı yok edildi? İmamoğlu operasyonu aylar önce öğrenmiş!

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"OPERASYON BİLGİSİ AĞUSTOS AYINDA SIZDIRILDI"

Selvi ayrıca İmamoğlu ve ekibine operasyon bilgisinin ağustos ayında sızdırılmış olduğunu ve casus Hüseyin Gün'ün "Akıllı telefonların imha edin" talimatı ile sürecin örtüştüğünü ifade etti. Selvi ayrıca İmamoğlu'nun ekibinin operasyonu yasak bir ilişki neticesinde öğrendiğini belirtti.

"Burada şu çok önemli: Operasyonun sızması. Operasyon Ekrem İmamoğlu ekibine birkaç kanaldan Ağustos ayında sızmış, öyle anlaşılıyor. Çünkü Ağustos ayında toplantı yapıyorlar: "Bir operasyon geliyor, bir tedbir almamız lazım." diyorlar. İşte hani tuşlu telefonları kullanın, efendime söyleyeyim, internete bağlı olmayan, hiç kullanılmamış bir bilgisayar alın gibi birtakım tedbirler konuşuluyor ya. "Ne yapabiliriz?" diye bir toplantı yapıyorlar Ağustos ayında. Bu birkaç kanaldan sızıyor. Bir gönül ilişkisiyle... Evet, bir gönül ilişkisiyle sızan tarafı var. Yani birkaç yerden sızmış ve buna göre tedbir almışlar. Ekrem İmamoğlu Adem Soytekin'e diyor ki: "Operasyon var, tedbirini aldın mı?" Tedbir ne? Milletvekili olduğu için Turan Taşkın Özer dokunulmazlığı var, onun üzerine yıkılması lazım." Zaten CHP milletvekillerinin de bu iddianamede ismi geçen Burhanettin Bulut var, Turan Taşkın Özer var, ondan sonra Özgür Karabat var. Bunlar Genel Başkan Yardımcısı ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Parti Meclisi üyeleri var. Bunları," diyorlar, "eğer sen bu kurultayda Pazar günü yeniden Parti Meclisi'ne alırsan, yeniden Genel Başkan Yardımcıları yaparsan biz milletin içine çıkamıyoruz. Gittiğimiz her yerde seçmen diyor ki: 'Bunlar yolsuzluktan dolayı haklarında iddianame düzenlenmiş isimler,' ki onlar da zaten iddianamede milletvekilleri oldukları için isimleri ayrıldı ve fezleke düzenlendi, normal yapılması gereken prosedür. 'Millet bize bunları soruyor. Sen eğer bunları Genel Başkan Yardımcısı olarak, Parti Meclisi üyesi olarak tutarsan, parti olarak biz bunların arkasındayız demektir. Biz bunun hesabını veremiyoruz,' diyorlar. Eğer bunu yaparsan, önümüzdeki hafta Özgür Özel'e bu 10 milletvekilinin yayınladığı bildiri değil, muhtıra gibi sert bir bildiri gelecek, onu da ifade edeyim."