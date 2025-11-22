Başkan Erdoğan’dan G20’de net mesaj: Gazze’de sağlanan ateşkesin devamı azami önemdedir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin 2. oturumunda açıklamalarda bulundu.

2025 yılında karşı karşıya kaldığımız zirai don ve kuraklık hem gıda fiyatlarında hem de enerji arzında büyük baskılar kurdu. Yaşanan her acı tecrübe iklim değişikliği ile mücadeleye, gıda ve su güvenliğine önem vermemiz gerektiğini gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda kabul edilen İklim Kanunumuz 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma hedefimizi gerçekleştirme konusunda önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor.

Değerli dostlarım, Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın girişimleri ve önde gelen bölge ülkelerinin katkılarıyla Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı sadece Filistin halkı için değil, tüm dünyanın huzuru için azami önemdedir. Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım, Filistin'in kalkınma çabalarını asgari 70 yıl geriye götürmüştür. Gazze'de maalesef sadece üst yapının değil, çevrenin de yıkımına şahit olduk. 70 bine aşkın çocuk, kadın ve masum yetişkinin kaybının ise ne telafisi ne de gelecek nesillerin dimağında açtığı yaranın silinmesi mümkündür. Gelinen aşamada Gazze'de hem insani yardım faaliyetlerinin hızlandırılması hem de yeniden inşa faaliyetlerine gecikmeksizin başlanması esas olmalıdır.

G20'DE ÇEVİRİ KRİZİ

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası zirvedeki konuşması sırasında simultane çeviride yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle, konuşmanın İngilizceye tüm katılımcıların duyabileceği şekilde çevrilmediği ortaya çıktı. Bu durumun ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, sorunu Başkan Erdoğan'a anlık olarak ilettiği öğrenildi.