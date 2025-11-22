Başkan Erdoğan’dan G20 Zirvesi’nde kritik çağrı: Ülkelerin borcu adil olarak yapılandırılmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" oturumunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Karşı karşıya olduğumuz sınamalar sadece en az gelişmiş ülkeleri değil tüm ekonomileri etkisi altına almıştır. Küresel finans krizi öncesinde ticaret küresel büyümenin en güçlü motoruyken, kriz sonrası dönemde tablo köklü bir biçimde değişmiştir" dedi.

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Komşusu açken tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu her türlü koşula rağmen yapmaya devam ediyoruz. Resmi kalkınma yardımlarımızı 2023'te 6,8 milyar dolar seviyesinden 2024 ylında 7,4 milyar dolara çıkarttık. Bu yardımlarla hedeflenen mevzilere ulaşmak imkansızdır.

1987-2007 döneminde dünya ticareti yıllık ortalama yüzde 7 oranında artarken 2008-2024 döneminde yüzde 3'lere gerilemiş küresel büyümeye katkısı belirgin şekilde zayıflamıştır.

"ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Bugün küresel ticaretin, yeniden canlanması için daha köklü bir uluslararası iş birliğine yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç duyuyoruz.

Uluslararası ticaret kurallarının kalkınmayı destekleyecek biçimde güçlendirilmesini ve bilhassa DTÖ'nün özel ve lehte muamele ilkesine bağlılığımızın teyit edilmesini mühim görüyorum. Bugün dünya genelinde toplam borçluluk oranı küresel hasılanın yüzde 324'üne ulaşmış durumda. Türkiye'de ise bu oran yüzde 89 seviyesinde seyrediyor.

Bu görece düşük borçluluk düzeyi bize hem yapısal dönüşümü hızlandırmak hem de yatırımlar için ilave kaynak ayırmak için önemli bir mali alan sağlıyor. Ancak ne yazık ki düşük gelirli ekonomilerin çoğu bu imkana sahip değil. Bu ülkeler sıkışmış durumdalar. BM'nin 2025 borç raporuna göre 3,4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemeleri sağlık ve eğitim harcamalarını aşmış vaziyette.

Düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz.

Türkiye olarak Gana ve Etiyopya'nın borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde alınan mesafeyi destekliyoruz.

Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı küresel bir ekonomi inşasında G20'yi daha fazla sorumluluk yüklenmeyi tavsiye diyorum."