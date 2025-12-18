GKRY ve BAE’den Basra Körfezi’ndeki adalara ortak bildiri! İran Rum büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yayımlanan ortak bildiride Basra Körfezi'ndeki adalarla ilgili ifadeler nedeniyle nota verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, GKRY ile BAE'nin yayımladığı ortak bildiride İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik ifadeler nedeniyle Rum Büyükelçi'ye protesto notası verildi.

"GKRY'NİN DESTEĞİ MÜDAHALECİ VE PROVOKATİF"

Ortak bildiride, Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları konusunda BAE'nin egemenlik iddialarına Güney Kıbrıs'ın destek vermesi, İran tarafından "müdahaleci ve provokatif" olarak nitelendirildi.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu adaların İran topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu ve İran'ın bu adalar üzerindeki tarihi, tartışmasız ve fiili egemenliğinin şüphe götürmez olduğu Büyükelçi'ye iletildi.

Güney Kıbrıs yönetiminden bu hatayı derhal düzeltmesi ve benzer eylemleri tekrarlamaması talep edilerek her türlü toprak iddiasının, ulusal egemenlik ve devletlerin toprak bütünlüğüne saygı ilkesinin ihlali olduğu vurgulandı.



A Haber muhabiri Ekber Karabağ, BAE ve GKRY'nin ortak bildirisi ve İran'da yaşanan gelişmeleri aktardı.



BAE'DEN BASRA KÖRFEZİ'NDEKİ 3 ADAYA HAK İDDİASI

İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu tavrını kışkırtıcı bir tavır olarak değerlendirdi ve bunun düzeltilmesini istedi. Peki bu bildiride neler vardı, neden GKRY, Birleşik Arap Emirlikleri'ne destek verdi? Şöyle söyleyeyim: İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde bulunan üç ada; Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adaları. İran'ın egemenliğindedir, İran onları kontrol ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de işte bu adalarla ilgili hak iddiası vardır ve zaman zaman bu adalar konusunda iki ülke karşı karşıya gelir. Ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ı sıkıştırmak için diğer ülkelerden de yardım alıyor zaman zaman. Ki son olarak bu konuda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yardım almıştı.

"TAHRAN'DAN GKRY'NE TEPKİ"



İki ülke ortak bir bildiri yayınladı ve o bildiride İran'ın söz konusu üç adayla ilgili egemenliğini sorguladı. Bunun üzerine Tahran yönetimi Güney Kıbrıs'a tepki gösterdi. Senin de az önce belirttiğin üzere, Güney Kıbrıs'ın Tahran'daki temsilcisini, büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İşte yapılan bu açıklamanın düzeltilmesini istedi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden. Bu tip hataların tekrarlanmamasını istedi ve bunun kışkırtıcı ve müdahaleci bir eylem olarak değerlendirdi.



"BAE, İRAN'I KIŞKIRTMAK İÇİN DİĞER ÜLKELERDEN DESTEK ALIYOR"

"Esasında birkaç gün önceydi, çok ilginçti; Çin bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri'ne destek vermişti ve İran Çin'e de tepki göstermişti. Ancak Kıbrıs örneğinde olduğu gibi Çin'in buradaki temsilcisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmamıştı. Dediğim üzere Birleşik Arap Emirlikleri İran'ı sıkıştırmak için zaman zaman diğer ülkelerden de destek alıyor. İlginç olacaktır, Rusya'dan da bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteği söz konusuydu. Birkaç ay önceydi, benzeri bir durumu işte bir tutumu Rusya da sergilemişti ve bunun üzerine İran Rusya'ya da tepki göstermişti.

Tabii bunlar özellikle İran'da çok tartışılıyor; çünkü İran, Rusya'yı ve Çin'i kendine müttefik olarak tanımlıyor. Ancak buna rağmen görüldüğü gibi işte çıkarlar söz konusu olduğunda işte söz konusu iki ülke, hatta diğer ülkeler ki az önce GKRY örneğini de verdik, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanında İran'a karşı tavır alabiliyor." ifadelerini kullandı.