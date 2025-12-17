Atina’dan İsrail destekli tehlikeli adım! Tel Aviv’den alınan SPIKE NLOS Ege’ye konuşlandırılıyor

Fotoğraf-AA Arşiv

"ÖZELLİKLE TÜRK SINIRINDA KONUŞLANDIRILMASI PLANLANDI"

Haberde, sistemlerin özellikle Doğu Ege'deki adalar ile Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde konuşlandırılmasının planlandığı aktarıldı.

Yunan Kara Kuvvetlerinin SPIKE NLOS'ları yalnızca uzun menzilli bir silah sistemi olarak değil, sensörler, insansız hava araçları (İHA), komuta-kontrol ve atış unsurlarını kapsayan bir ağ yapısı içinde kullanmayı hedeflediği de haberde belirtildi.

Haberde, Yunan ordusunun SPIKE NLOS sistemlerinin tam operasyonel entegrasyonunu yaz aylarına kadar tamamlamayı planladığı, bu süreçte eğitim, bakım, hedefleme prosedürleri ve angajman kurallarının netleştirileceği, personel eğitimlerinin Halkida'daki Piyade Okulu'nda yoğunlaştırıldığı, özellikle tanksavar birliklerinde görevli askerlerin sistemin kullanımına yönelik kapsamlı eğitimden geçirildiği ifade edildi.