Şam’da patlama meydana geldi! Ölü ve yaralılar var | Hedef Şara mı?

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze 86 bölgesinde art arda üç patlama sesi duyuldu.

Mahallede büyük korku ve paniğe yol açan patlamalardan birinin nedeninin üç katlı bir binayı hedef alan bir füze saldırısı olduğu açıklandı. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edilirken, polis Mezze 86'ya giden tüm yolları trafiğe kapattı.

SICAK GÖRÜNTÜLER A HABER'DE

Patlamanın ardından bölgede yaşanan olaylara ilişkin ilk görüntüler A Haber'de.

ÖLÜ VE YARALILARIN OLDUĞU AKTARILDI

A Haber ekranlarına bağlanan AA Şam Temsilcisi Muhammed Karabacak, bölgede yaşanan gelişmeleri aktardı. Karabacak'ın aktardığı notlar şöyle:

"Suriye'nin başkenti Şam'da, Mezzeh 6 bölgesinde yaklaşık 30 dakika önce üç patlama meydana geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA, patlamaların henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştiğini duyurdu. Olay yerinde bulunan güvenlik güçleri bölgeyi çembere alırken, çok sayıda gazeteci gelişmeleri takip etmek için bekliyor. İlk bilgilere göre saldırıda ölü ya da yaralıların olabileceği belirtiliyor.

Suriye'deki yerel gözlem evi kaynakları, patlamaların üç roketten kaynaklandığını ifade ediyor. Roketlerin, koalisyona ait MQ-9 tipi SİHA'lardan fırlatıldığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Resmî açıklama henüz yapılmamış olsa da, gözlem evi yetkilileri patlamanın sesinin İdlib bölgesinde koalisyon tarafından kullanılan roketlere benzediğini aktarıyor."

BİR KADIN YARALANDI

Patlamalara ilişkin ilk incelemelerde 1 kadının yaralandığı bildirildi.

SALDIRI SURİYE CUMHURBAŞKANI AHMED ŞARA'YA MI DÜZENLENDİ?

Öte yandan saldırının, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD Başkanı Trump'la görüşmesinin hemen ardından gerçekleşmesi, "Hedef Şara mı?" sorusunu gündeme getirdi. A Haber ekranlarında saldırıyı değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, saldırının Ahmed Şara'yı hedef alıp almadığına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Coşkun Başbuğ'un açıklamaları şöyle:

"Şara'nın özellikle son dönemde art arda düzenlenen suikast girişimlerinden, Türkiye'nin de desteğiyle birkaç kez kurtulduğu biliniyor. Dolayısıyla uzun süredir hedefte olduğu zaten açık. Arka arkaya denenen bu suikast girişimleri, Şara'nın hem içeride hem dışarıda belli aktörler tarafından hedef alındığını gösteriyor.

Bu nedenle, özellikle ABD'ye gerçekleştirdiği kritik ziyaretin ardından Şara'nın yeniden hedef olması ya da bir suikast girişimiyle karşı karşıya kalması şaşırtıcı değil. Zira geçmişte de defalarca benzer denemelerin yapıldığı biliniyor.

İlk olarak İran-İsrail ortak yapımı olduğu iddia edilen ayaklanma girişiminde hedeflenen tablo şöyleydi: Güneyde Dürziler, kuzeyde Lazkiye-Tartus hattındaki Nusayriler ve Şam içindeki Mezze 86 gibi kritik noktalarda bulunan kozmopolit yapılar eş zamanlı harekete geçirilecekti. Buna ek olarak Fırat'ın doğusundan getirilen terör unsurları da bu planın parçasıydı. Amaç, Şam'ın tamamen kuşatılması ve ardından Şara'nın devre dışı bırakılmasıydı. Plan gerçekleşseydi Esad'ın yeniden "ülkeyi teslim alması" hedefleniyordu. Ancak bu plan başarısız oldu.

Peki bugün Şara güvende mi? Bana göre Şara ne Şam'da ne de Suriye genelinde tam anlamıyla güvende. Her an yeni bir suikast girişimiyle karşılaşma ihtimali var. Az önce de belirttiğim gibi Türkiye'nin desteğiyle atlatılan girişimler oldu. Bu süreçte Türkiye'nin rolü bölgesel aktörleri rahatsız etti. Trump döneminde sarf edilen "anahtar Türkiye'de" ifadesi de bu duruma işaret ediyordu.

Şunu da kabul etmek gerekir: Suriye gibi karmaşık bir yapıda yaşanan bu süreçler, sadece Şara'nın ya da yakın çevresinin tek başına taşıyabileceği boyutta değil. Defalarca dile getirdiğim gibi, Şara'nın kapasitesini aşan, bölgesel ve küresel güçlerin dahil olduğu büyük bir hesaplaşmanın içindeyiz.

Bugün bölgede İsrail, İngiltere, Almanya, Fransa ve ABD'nin oluşturduğu geniş bir cephe var. Zaman zaman İran ve Rusya'nın pozisyonu farklı görünse de sahada Türkiye ile kesişen ya da ayrışan noktalar oluyor. Özetle, çok aktörlü bu mücadelede Türkiye tek başına kendi çizgisini koruyarak bir süreç yürütüyor.

Tüm bu tablo içinde Şara'nın hedef alınması, suikast iddiaları ve güvenlik riski büyük güçlerin bölgedeki hesaplaşmasının bir parçası olarak okunmalı."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Suriyeli bir güvenlik kaynağı, patlamaların "kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen bir saldırı" sonucu meydana geldiğini belirtirken, olayın nasıl gerçekleştiğine yönelik soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.