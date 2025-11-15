15 Kasım 2025, Cumartesi
Saldırı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya mı düzenlendi?
Suriye’nin başkenti Şam’da art arda patlamalar meydana geldi. Olayla ilgili güvenlik güçleri ve yetkililer inceleme başlattı. Bölge basınında yer alan bilgilere göre, 3 katlı bir binaya füze isabet ettiği bildirildi. Patlamanın yaşandığı bölgeden canlı yayın yapan A Haber, ölü ve yaralıların bulunduğu bilgisine ulaştı. A Haber ekranlarında saldırıyı değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, saldırının Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı hedef alıp almadığı yönünde değerlendirmelerde bulundu.