Saldırı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya mı düzenlendi?

Suriye’nin başkenti Şam’da art arda patlamalar meydana geldi. Olayla ilgili güvenlik güçleri ve yetkililer inceleme başlattı. Bölge basınında yer alan bilgilere göre, 3 katlı bir binaya füze isabet ettiği bildirildi. Patlamanın yaşandığı bölgeden canlı yayın yapan A Haber, ölü ve yaralıların bulunduğu bilgisine ulaştı. A Haber ekranlarında saldırıyı değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, saldırının Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı hedef alıp almadığı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN