Şam'da patlama sesleri! Ölü ve yaralılar var
Şam’da patlama sesleri! Ölü ve yaralılar var

Şam'da patlama sesleri! Ölü ve yaralılar var

Giriş: 14.11.2025 23:09
Suriye’nin başkenti Şam’da art arda patlama meydana geldi. Olayla ilgili güvenlik ekipleri ve yetkililer inceleme başlattı. Bölge basınında yer alan bilgilere göre, 3 katlı bir binaya füze isabet ettiği bildirildi. Şam’dan patlamanın yaşandığı bölgeden canlı bağlantı yapan A Haber, ölü ve yaralıların bulunduğu bilgisine ulaştı.
