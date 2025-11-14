Şam’da patlama sesleri! Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin başkenti Şam’da art arda patlama meydana geldi. Olayla ilgili güvenlik ekipleri ve yetkililer inceleme başlattı. Bölge basınında yer alan bilgilere göre, 3 katlı bir binaya füze isabet ettiği bildirildi. Şam’dan patlamanın yaşandığı bölgeden canlı bağlantı yapan A Haber, ölü ve yaralıların bulunduğu bilgisine ulaştı.

