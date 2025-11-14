14 Kasım 2025, Cuma
Şam'da patlama sesleri! Ölü ve yaralılar var
Suriye’nin başkenti Şam’da art arda patlama meydana geldi. Olayla ilgili güvenlik ekipleri ve yetkililer inceleme başlattı. Bölge basınında yer alan bilgilere göre, 3 katlı bir binaya füze isabet ettiği bildirildi. Şam’dan patlamanın yaşandığı bölgeden canlı bağlantı yapan A Haber, ölü ve yaralıların bulunduğu bilgisine ulaştı.