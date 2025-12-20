Kartal evinde tek golle geçti! MAÇ SONUCU: BEŞİKTAŞ 1-0 ÇAYKUR RİZESPOR

Fotoğraf (AA)

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf siyah-beyazlılar oldu. İlk bölümde topa daha çok sahip olan siyah-beyazlılar; Cerny ve Abraham ile girdiği gol fırsatlarından yararlanamadı.

Konuk ekip ise Rak-Sakyi ile gole yaklaştı. Kullanılan kornerde Rak-Sakyi'nin penaltı noktası yakından yaptığı vuruşta Orkun topu çizgiden çıkarttı. Siyah-beyazlılar ilk yarının son anlarında Orkun ile gole yaklaştı.