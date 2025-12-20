Kartal evinde tek golle geçti! MAÇ SONUCU: BEŞİKTAŞ 1-0 ÇAYKUR RİZESPOR
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor’u Tüpraş Stadı’nda konuk etti. Siyah-beyazlılar, 64. dakikada Milot Rashica’nın golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak sezonun ilk yarısını 29 puanla tamamladı. İşte karşılaşmada yaşananlar…
Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bilal Gölen üstlendi.
Karşılaşmaya etkili başlayan taraf siyah-beyazlılar oldu. İlk bölümde topa daha çok sahip olan siyah-beyazlılar; Cerny ve Abraham ile girdiği gol fırsatlarından yararlanamadı.
Konuk ekip ise Rak-Sakyi ile gole yaklaştı. Kullanılan kornerde Rak-Sakyi'nin penaltı noktası yakından yaptığı vuruşta Orkun topu çizgiden çıkarttı. Siyah-beyazlılar ilk yarının son anlarında Orkun ile gole yaklaştı.
Ceza sahası dışında topla buluşan Orkun'un şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının hemen başında konuk ekip gole yaklaştı. Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmadığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Rak-Sakyi'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.
Beşiktaş 64'üncü dakika öne geçti. Orkun'un pasıyla topu önüne alan Rashica, ceza alanına kadar girip, rakibinden sıyrıldı. Rashica'nın yerden yaptığı vuruşta top direk dibinden ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın son anlarında Çaykur Rizespor beraberlik golüne yaklaştı. 90+2'nci dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda kaleci Ersin topu son anda kornere tokatladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Mücadelede başka gol olmayınca siyah-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrılarak sezonun ilk yarısını 29 puanla tamamladı.
ABRAHAM DEVAM EDEMEDİ
Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli golcüsü Tammy Abraham ilk yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 40'ıncı dakikada kullanılan kornerde ceza sahası içinde Samet ile çarpışan Tammy Abraham, yerden kalkamadı.
Daha sonra oyuna devam eden Abraham, bir süre sonra kendini yeniden yere bıraktı ve değişiklik istediğini yedek kulübesine bildirdi. Abraham'ın yerine 45'inci dakikada genç futbolcu Devrim Şahin oyuna dahil oldu.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham
Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Sakyi, Augusto, Sowe
İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR (İLK YARI)
11. dakikada Sowe'un geriye pasında topu önüne alan Laci'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
21. dakikada Djalo'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Abraham'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda açıyı daraltan kaleci Erdem Canpolat, topu iki hamlede kontrol etti.
30. dakikada soldan kullanılan kornerde penaltı noktası yakınında Rak-Sakyi'nin vuruşunda Orkun Kökçü, top kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.
45+2. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sonuçlandı.
(İKİNCİ YARI)
48. dakikada sol taraftan uzun kullanılan taç atışında penaltı noktası solunda topu alan Rak-Sakyi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
56. dakikada Olawoyin'in pasında topla buluşan Augusto'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
61. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
64. dakikada Kartal Kayra'nın derinlemesine pasında hareketlenen Rashica, ceza sahasında Mithat'tan sıyrılıp yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
72. dakikada sol taraftan Orkun'un ceza sahasına havadan pasında Cerny, topu tekte Rashica'nın önüne indirdi. Rashica'nın penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
90+1. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzak mesafeden köşeye giden şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
