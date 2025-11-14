Şam’da patlama meydana geldi! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze 86 bölgesinde art arda üç patlama sesi duyuldu.

Mahallede büyük korku ve paniğe yol açan patlamalardan birinin nedeninin üç katlı bir binayı hedef alan bir füze saldırısı olduğu açıklandı. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edilirken, polis Mezze 86'ya giden tüm yolları trafiğe kapattı.

SICAK GÖRÜNTÜLER A HABER'DE

Patlamanın ardından bölgede yaşanan olaylara ilişkin ilk görüntüler A Haber'de.

ÖLÜ VE YARALILARIN OLDUĞU AKTARILDI

A Haber ekranlarına bağlanan AA Şam Temsilcisi Muhammed Karabacak, bölgede yaşanan gelişmeleri aktardı. Karabacak'ın aktardığı notlar şöyle:

"Suriye'nin başkenti Şam'da, Mezzeh 6 bölgesinde yaklaşık 30 dakika önce üç patlama meydana geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA, patlamaların henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştiğini duyurdu. Olay yerinde bulunan güvenlik güçleri bölgeyi çembere alırken, çok sayıda gazeteci gelişmeleri takip etmek için bekliyor. İlk bilgilere göre saldırıda ölü ya da yaralıların olabileceği belirtiliyor.

Suriye'deki yerel gözlem evi kaynakları, patlamaların üç roketten kaynaklandığını ifade ediyor. Roketlerin, koalisyona ait MQ-9 tipi SİHA'lardan fırlatıldığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Resmî açıklama henüz yapılmamış olsa da, gözlem evi yetkilileri patlamanın sesinin İdlib bölgesinde koalisyon tarafından kullanılan roketlere benzediğini aktarıyor."

BİR KADIN YARALANDI

Patlamalara ilişkin ilk incelemelerde 1 kadının yaralandığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Suriyeli bir güvenlik kaynağı, patlamaların "kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen bir saldırı" sonucu meydana geldiğini belirtirken, olayın nasıl gerçekleştiğine yönelik soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.