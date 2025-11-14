14 Kasım 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Şam'da patlama meydana geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 21:59 Güncelleme: 14.11.2025 22:15
Suriye’nin başkenti Şam’da bugün bir patlama meydana geldi. Olayla ilgili güvenlik ekipleri ve yetkililer inceleme başlattı. Bölge basınında yer alan bilgilere göre, 3 katlı bir binaya füze isabet ettiği aktarıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Olayla ilgili güvenlik ekipleri ve yetkililer inceleme başlattı.

Patlamanın ardından bölgede yaşanan olaylara ilişkin ilk görüntüler A Haber'de.

FÜZE 3 KATLI BİR BİNAYA İSABET ETTİ

Suriye medyasında yer alan habere göre, 3 katlı bir binaya füze isabet ettiği bildirildi.

A Haber ekranlarına bağlanan AA Şam Temsilcisi Muhammed Karabacak'ın aktardığına göre:

"Yaklaşık 30 dakika önce 3 patlama sesi duyuldu. Bölgeye göre bilinmeyen bir nedenle patlamalar meydana geldi. Şu anda olay yeri, güvenlik önlemleri alınarak çevrildi. Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Patlamaların 3 roketle gerçekleştiği ifade edildi. Roketlerin koalisyona ait silahlardan atıldığı tahmin ediliyor. Gözlem evi yetkilileri konuyu takip ediyor."

Detaylar geliyor...

