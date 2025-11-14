Şam'da patlama meydana geldi
Suriye’nin başkenti Şam’da bugün bir patlama meydana geldi. Olayla ilgili güvenlik ekipleri ve yetkililer inceleme başlattı. Bölge basınında yer alan bilgilere göre, 3 katlı bir binaya füze isabet ettiği aktarıldı.
Suriye'nin başkenti Şam'da henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Olayla ilgili güvenlik ekipleri ve yetkililer inceleme başlattı.
SICAK GÖRÜNTÜLER A HABER'DE
Patlamanın ardından bölgede yaşanan olaylara ilişkin ilk görüntüler A Haber'de.
FÜZE 3 KATLI BİR BİNAYA İSABET ETTİ
Suriye medyasında yer alan habere göre, 3 katlı bir binaya füze isabet ettiği bildirildi.
A Haber ekranlarına bağlanan AA Şam Temsilcisi Muhammed Karabacak'ın aktardığına göre:
"Yaklaşık 30 dakika önce 3 patlama sesi duyuldu. Bölgeye göre bilinmeyen bir nedenle patlamalar meydana geldi. Şu anda olay yeri, güvenlik önlemleri alınarak çevrildi. Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Patlamaların 3 roketle gerçekleştiği ifade edildi. Roketlerin koalisyona ait silahlardan atıldığı tahmin ediliyor. Gözlem evi yetkilileri konuyu takip ediyor."
Detaylar geliyor...
