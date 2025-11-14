Şam’da patlama meydana geldi

FÜZE 3 KATLI BİR BİNAYA İSABET ETTİ

Suriye medyasında yer alan habere göre, 3 katlı bir binaya füze isabet ettiği bildirildi.

A Haber ekranlarına bağlanan AA Şam Temsilcisi Muhammed Karabacak'ın aktardığına göre:

"Yaklaşık 30 dakika önce 3 patlama sesi duyuldu. Bölgeye göre bilinmeyen bir nedenle patlamalar meydana geldi. Şu anda olay yeri, güvenlik önlemleri alınarak çevrildi. Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Patlamaların 3 roketle gerçekleştiği ifade edildi. Roketlerin koalisyona ait silahlardan atıldığı tahmin ediliyor. Gözlem evi yetkilileri konuyu takip ediyor."

Detaylar geliyor...