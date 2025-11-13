13 Kasım 2025, Perşembe
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Ankara'ya geliyor | Başkan Erdoğan'dan özel davet

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle ilk yurt dışı ziyaretini bugün Türkiye’ye yapacak. Kritik görüşmede Kıbrıs meselesi ve Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine ilk yurt dışı ziyaretini bugün Türkiye'ye yapacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmak üzere Ada'dan ayrıldı (AA)KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmak üzere Ada'dan ayrıldı (AA)

İŞTE MASADAKİ KONULAR

Kritik ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır.

ADA'DAN AYRILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmak üzere Ada'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ı, Türkiye'ye KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar ve diğer yetkililer uğurladı. Erhürman'a ziyaretinde eşi Nilden Bektaş Erhürman'ın da eşlik edeceği öğrenildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman (İHA)KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman (İHA)

ZİRVEYE KİMLER KATILACAK?

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyareti kapsamında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili görüşmelere katılması bekleniyor.

Erhürman ile birlikte Türkiye'ye giden KKTC heyetinde, Müsteşar Mehmet Dana, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ile Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tünay Mertekçi bulunuyor.

