KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Ankara’ya geliyor | Başkan Erdoğan’dan özel davet

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman (İHA)

ZİRVEYE KİMLER KATILACAK?

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyareti kapsamında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili görüşmelere katılması bekleniyor.

Erhürman ile birlikte Türkiye'ye giden KKTC heyetinde, Müsteşar Mehmet Dana, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ile Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tünay Mertekçi bulunuyor.