Haberler Gündem Haberleri Karakutu Türkiye'de! Uzman isim TSK'daki altın kuralı açıkladı: "Personel varsa mühimmat, mühimmat varsa personel taşınmaz!

Türkiye’yi yasa boğan, 20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağı faciasında kritik aşamaya geçildi. Uçağın iki kara kutusu incelenmek üzere Türkiye’ye getirildi. A Haber canlı yayınında süreci değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Ömer Faruk Koca, kara kutuların kısa sürede çözümleneceğini belirterek, “Şehit sayımız fazla, bilinmezlikler var. Bu verilerle olay netleşecektir” dedi. Öte yandan kamuoyunda dolaşan “mühimmat” iddiaları hakkında, “Askeri prosedür açık. Mühimmat taşınıyorsa personel taşınmaz, personel taşınıyorsa mühimmat taşınmaz. İkisi bir arada mümkün değil.” dedi. TSK’daki bakım tartışmalarına da nokta koyan Koca, “Bakımlar zamanında yapılır, her aşamada kontrol edilir. İhmal ihtimali yok” ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi yasa boğan ve 20 askerimizin şehit olduğu askeri kargo uçağı faciasının ardından soruşturmanın kilit aşamasına geçildi. Uçağın iki kara kutusunun da incelenmek üzere Türkiye'ye getirildiğini A Haber ekranlarında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Ömer Faruk Koca, hem soruşturmanın hızla sonuçlanacağına inandığını belirtti hem de kamuoyunda dolaşan "mühimmat" ve "bakımsızlık" iddialarına net yanıtlar verdi.

MÜHİMMAT İDDİASINA NET YANIT

KARA KUTULAR İNCELENİYOR: SONUCA ÇOK YAKIN!

Milli Savunma Bakanlığı'nın FDR (Uçuş Veri Kaydedici) ve CVR (Kokpit Ses Kaydedici) cihazlarının Türkiye'de incelenmeye başlandığını duyurmasının ardından A Haber moderatörü Banu El'in sorularını yanıtlayan Terör ve Güvenlik Uzmanı Ömer Faruk Koca, bu gelişmenin önemine dikkat çekti ve soruşturmanın hızla ilerleyeceğine olan inancını, "Şimdi kara kutuların bulunması, ülkemize gelmesi ve kara kutuların çözüm işlemine başlanması tabii ki bizim için sevindirici bir haber. Bu işlem çok kısa sürede halledilecektir diye düşünüyorum. Çünkü şehit sayımız çok fazla, bilinmezlikler var. Kara kutudan elde edeceğimiz donelerle en azından olayın çözümleneceği kanaatindeyim." sözleri ile ifade etti.

MÜHİMMAT İDDİALARINA NET YANIT: "İKİSİ BİR ARADA MÜMKÜN DEĞİL OLMAZ!"

Milli Savunma Bakanlığı'nın "uçakta mühimmat yoktu" açıklamasını teyit eden Koca, askeri nakliye prosedürlerinin bu konuda çok katı olduğunun altını çizdi. Uçakta F-16 parçalarının bulunmasının ise Azerbaycan'daki gösteri uçuşları nedeniyle son derece normal olduğunu belirten Koca, askeri prosedürlerin bu konudaki netliğini hakkında ise, "Askeri nakliye uçaklarında, kargo uçaklarında prosedürler vardır. Yani mühimmat taşınıyorsa personel taşınmaz, personel taşınıyorsa mühimmat taşınmaz. İkisi bir arada mümkün değil olmaz." dedi.

"AŞAMA AŞAMA KONTROL EDİLİR": TSK'DA BAKIM PROSEDÜRLERİ TARTIŞMAYA KAPALI!

Uçağın yaşı üzerinden yapılan spekülasyonlara da yanıt veren Ömer Faruk Koca, TSK'daki bakım ve denetim mekanizmasının çok katmanlı ve hassas olduğunu, ihmal ihtimalinin bulunmadığını belirtti. Koca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bakım ve kontrol sisteminin tavizsiz işlediğini belirterek, TSK'daki çok katmanlı denetim mekanizmasını için, "Bizim bakımları zamanında yapılır. Bakımlarını yapanları kontrol eden bir birim var. Onları yeniden kontrol eden bir birim var. Yani burada aşamalı olarak, kademeli olarak hiç atlanmayacak bir şey söz konusu, durum söz konusu." dedi.

