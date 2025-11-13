Karakutu Türkiye'de! Uzman isim TSK'daki altın kuralı açıkladı: "Personel varsa mühimmat, mühimmat varsa personel taşınmaz!

Türkiye'yi yasa boğan ve 20 askerimizin şehit olduğu askeri kargo uçağı faciasının ardından soruşturmanın kilit aşamasına geçildi. Uçağın iki kara kutusunun da incelenmek üzere Türkiye'ye getirildiğini A Haber ekranlarında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Ömer Faruk Koca, hem soruşturmanın hızla sonuçlanacağına inandığını belirtti hem de kamuoyunda dolaşan "mühimmat" ve "bakımsızlık" iddialarına net yanıtlar verdi.

KARA KUTULAR İNCELENİYOR: SONUCA ÇOK YAKIN!

Milli Savunma Bakanlığı'nın FDR (Uçuş Veri Kaydedici) ve CVR (Kokpit Ses Kaydedici) cihazlarının Türkiye'de incelenmeye başlandığını duyurmasının ardından A Haber moderatörü Banu El'in sorularını yanıtlayan Terör ve Güvenlik Uzmanı Ömer Faruk Koca, bu gelişmenin önemine dikkat çekti ve soruşturmanın hızla ilerleyeceğine olan inancını, "Şimdi kara kutuların bulunması, ülkemize gelmesi ve kara kutuların çözüm işlemine başlanması tabii ki bizim için sevindirici bir haber. Bu işlem çok kısa sürede halledilecektir diye düşünüyorum. Çünkü şehit sayımız çok fazla, bilinmezlikler var. Kara kutudan elde edeceğimiz donelerle en azından olayın çözümleneceği kanaatindeyim." sözleri ile ifade etti.