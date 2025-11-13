Karakutu Türkiye'de! Uzman isim TSK'daki altın kuralı açıkladı: "Personel varsa mühimmat, mühimmat varsa personel taşınmaz!
Türkiye’yi yasa boğan, 20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağı faciasında kritik aşamaya geçildi. Uçağın iki kara kutusu incelenmek üzere Türkiye’ye getirildi. A Haber canlı yayınında süreci değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Ömer Faruk Koca, kara kutuların kısa sürede çözümleneceğini belirterek, “Şehit sayımız fazla, bilinmezlikler var. Bu verilerle olay netleşecektir” dedi. Öte yandan kamuoyunda dolaşan “mühimmat” iddiaları hakkında, “Askeri prosedür açık. Mühimmat taşınıyorsa personel taşınmaz, personel taşınıyorsa mühimmat taşınmaz. İkisi bir arada mümkün değil.” dedi. TSK’daki bakım tartışmalarına da nokta koyan Koca, “Bakımlar zamanında yapılır, her aşamada kontrol edilir. İhmal ihtimali yok” ifadelerini kullandı.
Türkiye'yi yasa boğan ve 20 askerimizin şehit olduğu askeri kargo uçağı faciasının ardından soruşturmanın kilit aşamasına geçildi. Uçağın iki kara kutusunun da incelenmek üzere Türkiye'ye getirildiğini A Haber ekranlarında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Ömer Faruk Koca, hem soruşturmanın hızla sonuçlanacağına inandığını belirtti hem de kamuoyunda dolaşan "mühimmat" ve "bakımsızlık" iddialarına net yanıtlar verdi.
KARA KUTULAR İNCELENİYOR: SONUCA ÇOK YAKIN!
Milli Savunma Bakanlığı'nın FDR (Uçuş Veri Kaydedici) ve CVR (Kokpit Ses Kaydedici) cihazlarının Türkiye'de incelenmeye başlandığını duyurmasının ardından A Haber moderatörü Banu El'in sorularını yanıtlayan Terör ve Güvenlik Uzmanı Ömer Faruk Koca, bu gelişmenin önemine dikkat çekti ve soruşturmanın hızla ilerleyeceğine olan inancını, "Şimdi kara kutuların bulunması, ülkemize gelmesi ve kara kutuların çözüm işlemine başlanması tabii ki bizim için sevindirici bir haber. Bu işlem çok kısa sürede halledilecektir diye düşünüyorum. Çünkü şehit sayımız çok fazla, bilinmezlikler var. Kara kutudan elde edeceğimiz donelerle en azından olayın çözümleneceği kanaatindeyim." sözleri ile ifade etti.
MÜHİMMAT İDDİALARINA NET YANIT: "İKİSİ BİR ARADA MÜMKÜN DEĞİL OLMAZ!"
Milli Savunma Bakanlığı'nın "uçakta mühimmat yoktu" açıklamasını teyit eden Koca, askeri nakliye prosedürlerinin bu konuda çok katı olduğunun altını çizdi. Uçakta F-16 parçalarının bulunmasının ise Azerbaycan'daki gösteri uçuşları nedeniyle son derece normal olduğunu belirten Koca, askeri prosedürlerin bu konudaki netliğini hakkında ise, "Askeri nakliye uçaklarında, kargo uçaklarında prosedürler vardır. Yani mühimmat taşınıyorsa personel taşınmaz, personel taşınıyorsa mühimmat taşınmaz. İkisi bir arada mümkün değil olmaz." dedi.
"AŞAMA AŞAMA KONTROL EDİLİR": TSK'DA BAKIM PROSEDÜRLERİ TARTIŞMAYA KAPALI!
Uçağın yaşı üzerinden yapılan spekülasyonlara da yanıt veren Ömer Faruk Koca, TSK'daki bakım ve denetim mekanizmasının çok katmanlı ve hassas olduğunu, ihmal ihtimalinin bulunmadığını belirtti. Koca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bakım ve kontrol sisteminin tavizsiz işlediğini belirterek, TSK'daki çok katmanlı denetim mekanizmasını için, "Bizim bakımları zamanında yapılır. Bakımlarını yapanları kontrol eden bir birim var. Onları yeniden kontrol eden bir birim var. Yani burada aşamalı olarak, kademeli olarak hiç atlanmayacak bir şey söz konusu, durum söz konusu." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FİNAL MAÇI PROGRAMI | Türkiye-Azerbaycan voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Uçakta kara kutu nedir, nasıl çalışır? Kara kutu neden turuncu renkte? Uzmanı A Haber’de açıkladı
- DHMİ 48 ARFF Memuru Alımı | Başvurular ne zaman, nereden yapılacak? Kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?
- Yüksek tansiyona ne iyi gelir? İbn-i Sina’nın asırlık tarifi: Hipertansiyon riskine karşı mucizevi kür
- Vergi, idari para cezası, SGK prim borçlarında faiz indirimi: Yeni oranlar geldi!
- TOKİ 27 ilde satışa çıkıyor: İstanbul ve Ankara’da yatırım fırsatı! İşte 188 taşınmaz için açık artırma tarihi
- Pasaport nasıl alınır? 6 aylık, 1-2-3-10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar? Randevu ekranı ve gerekli belgeler
- İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2025 İŞKUR işsizlik ödeneği ne kadar, başvuru şartları neler?
- Emekliye ocakta çifte zam! SSK, BAĞ-KUR'lunun kök maaşı 19 bin TL'yi aşacak
- Sağanak alarmı verildi: Kuvvetli yağış ve kar haritada! Meteoroloji il il sıraladı! O saatlerde pik yapacak
- Öğretmenler Günü ne zaman, 2025’te hangi güne denk geliyor? 24 Kasım’ın tarihçesi ve anlamı
- Herkes dalıp gidiyor ama kimse bilmiyor! O dalgınlığın ardındaki sır ne?