Kara kutu Türkiye’de! Mühimmat iddiasına net yanıt: “İkisi bir arada mümkün değil!”

Türkiye’yi yasa boğan, 20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağı faciasında kritik aşamaya geçildi. Uçağın iki kara kutusu incelenmek üzere Türkiye’ye getirildi. A Haber canlı yayınında süreci değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Ömer Faruk Koca, kara kutuların kısa sürede çözümleneceğini belirterek, “Şehit sayımız fazla, bilinmezlikler var. Bu verilerle olay netleşecektir” dedi. Öte yandan kamuoyunda dolaşan “mühimmat” iddiaları hakkında, “Askeri prosedür açık. Mühimmat taşınıyorsa personel taşınmaz, personel taşınıyorsa mühimmat taşınmaz. İkisi bir arada mümkün değil.” dedi. TSK’daki bakım tartışmalarına da nokta koyan Koca, “Bakımlar zamanında yapılır, her aşamada kontrol edilir. İhmal ihtimali yok” ifadelerini kullandı.

