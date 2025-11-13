AK Parti kaynaklarından İmralı açıklaması: Ziyaret sürece katkı sağlar karşı değiliz
AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamada "Komisyonun İmralı ziyareti sürece katkı sağlar. Karşı değiliz." denildi.
AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyaretine ilişkin mesajlar verildi.
Açıklamada İmralı'ya yapılacak olası bir ziyaretin sürece katkı sağlayacağı ve "doğru bir zamanlamayla gerçekleştirildiğinde faydalı olacağı" vurgulandı.
Ayrıntılar geliyor...