AK Parti kaynaklarından İmralı açıklaması: Ziyaret sürece katkı sağlar karşı değiliz

13 Kasım 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 17:02 Güncelleme: 13.11.2025 17:18
AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamada "Komisyonun İmralı ziyareti sürece katkı sağlar. Karşı değiliz." denildi.

AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyaretine ilişkin mesajlar verildi.

Açıklamada İmralı'ya yapılacak olası bir ziyaretin sürece katkı sağlayacağı ve "doğru bir zamanlamayla gerçekleştirildiğinde faydalı olacağı" vurgulandı.

Ayrıntılar geliyor...

