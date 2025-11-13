Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor! 2 bakan ve MİT başkanı sunum yapacak

(Foto: AA)

KURTULMUŞ: İMRALI ZİYARETİNE KOMİSYON KARAR VERECEK

Öte yandan geçtiğimiz gün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun olası İmralı ziyaretine dair, "Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir. Ama bu kararı verecek olan Meclis'teki komisyonumuzdur." açıklamasını yaptı.

"KOMİSYON ÇALIŞMALARININ TOPARLANMASI SÜRECİNE GİRİYORUZ"

Komisyon çalışmalarının toparlanması sürecine girildiğini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Burada bundan sonraki adım, bizim en baştan beri söylediğimiz, zaten sürecin buraya kadar gelmesini sağlayan en önemli husus, örgütün 'Ben silahları bırakıyorum ve kendimi tasfiye ediyorum' ilanıdır. Şimdi örgütün gerçekten silahları bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin tespit ve tescili bundan sonraki aşamanın en kritik noktasıdır yani bunu biz Meclis olarak yapacak durumda değiliz. Milli güvenlikle ilgili kurumlarımızın, başta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı unsurlarının, 'Evet, örgüt kendisini feshetmiştir, sahada ciddi bir silahsızlanma sağlanmıştır' diyerek bu tespiti yapmasından sonra Meclis'in konunun gerektirdiği birtakım yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesi mümkün olabilecektir. Bu çerçevede bizim komisyon olarak üzerinde durduğumuz konu ise bundan sonraki temel görevimiz, raporlamadır. Yani neler konuşuldu, bunun perspektifi nedir ve bundan sonra TBMM Genel Kuruluna hangi teklifleri sunacaktır, bunları arkadaşlarla da diğer bütün partilerin temsilcileriyle de bir araya gelerek son görüşmelerimizi geçtiğimiz hafta yaptık ve onlar da hazırlıklarını yapacak ve sonunda bir raporu ortaya koyacağız."