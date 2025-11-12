Cumhur zirvesinde saat belli oldu! Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek

(Foto: AA)

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir.

Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir."

(Foto: AA)

İŞTE MASADAKİ KONULAR...

Görüşmenin ana gündemi C130 kargo uçağı kazası olması beklenirken Terörsüz Türkiye sürecinin de iki lider arasında masaya yatırılması öngörülüyor.