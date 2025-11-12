Cumhur zirvesinde saat belli oldu! Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek

12 Kasım 2025, Çarşamba
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşmenin ana gündemi C130 kargo uçağı kazası olması beklenirken Terörsüz Türkiye sürecinin de iki lider arasında masaya yatırılması öngörülüyor.

ANKARA'DA KRİTİK ZİRVE!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Ziyaret, Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir.

Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir."

İŞTE MASADAKİ KONULAR...
Görüşmenin ana gündemi C130 kargo uçağı kazası olması beklenirken Terörsüz Türkiye sürecinin de iki lider arasında masaya yatırılması öngörülüyor.

