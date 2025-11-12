Cumhur zirvesinde saat belli oldu! Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşmenin ana gündemi C130 kargo uçağı kazası olması beklenirken Terörsüz Türkiye sürecinin de iki lider arasında masaya yatırılması öngörülüyor.
Ziyaret, Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecek.
Ziyaret, Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir.
İŞTE MASADAKİ KONULAR...
İŞTE MASADAKİ KONULAR...
Görüşmenin ana gündemi C130 kargo uçağı kazası olması beklenirken Terörsüz Türkiye sürecinin de iki lider arasında masaya yatırılması öngörülüyor.
